Esposa de suboficial apresado: "La delincuencia está liderando, está ganando territorio"

La esposa del suboficial de tercera, Elvis Joel Miranda Rojas mostró su preocupación debido a que allegados al presunto dleincuente los amenazan, asimismo criticó la falta de apoyo a la Policía Nacional. | Fuente: ´Facebook

Liz Montoya, esposa del suboficial de tercera de la Policía Nacional, Elvis Joel Miranda Rojas, a quien ordenaron siete meses de prisión preventiva por matar a un presunto delincuente en Piura, habló con RPP Noticias sobre la preocupación hacia su esposo, así como a ella y sus familiares luego que allegados al fallecido los amenazan.

Manifestó que, respecto al hecho, hay pruebas suficientes que muestran que tanto el fallecido así como los detenidos son delincuentes, incluso que la persona que fue víctima del robo minutos previos al hecho, los reconoció.

Dijo que hay videos en que se registra el accionar de su esposo luego de disparar contra el fallecido, "Hay videos, hay bastantes evidencias donde mi pareja socorre al delincuente, él lo traslada a un centro hospitalario", narró.

De igual modo, contó el difícil momento cuando el Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de Castilla ordenó los siete meses de prisión preventiva. "En ese momento atinamos a llorar y llorar, nos han destrozado, pero nos dan esperanza que él va a salir", dijo respecto a su esposo, con quien tiene una hija de un año y nueve meses.

Amenazas y crítica

Montoya también confirmó que los allegados al sujeto fallecido han amenazado con ultimar al mismo policía cuando se encuentre al interior del penal. "Tengan cuidado, la familia, tú más que todo, han dicho que adentro 'le quieren dar vuelta'. Sus familiares o amigos por redes sociales amenazan a la familia", contó la mujer.

Ante este hecho, la mujer del suboficial criticó cómo se da cabida a la acción de la delincuencia y falta de apoyo a la Policía Nacional. "Estamos en un tiempo en que la delincuencia está liderando, está ganando territorio donde al policía lo atan de pies y manos", dijo.

A ello agregó. "¿Cómo nos va a socorrer la policía? Ya no va a querer, si bien los matan o bien los meten presos. No entiendo por qué les dan un arma a ellos. Están preparados y capacitados para usar su arma en su defensa. No entiendo cómo está la justicia en el Perú", refirió.

Pese a su preocupación, Liz Montoya espera que esto se solucione y su esposo sea liberado en la brevedad, esto luego de recibir el apoyo de las autoridades, así como del ministro del Interior. "Confiamos que hay autoridades legales, confiamos en la justicia y la justicia divina", declaró.