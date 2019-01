Ministro del Interior condenó prisión preventiva de policía: “No nos detendremos hasta obtener su libertad"

El ministro condenó la prisión preventiva contra el efectivo. | Fuente: Andina

El ministro del Interior, Carlos Morán, condenó la prisión preventiva dictada contra el efectivo Elvis Joel Miranda Rojas, quien afrontará prisión preventiva por siete meses por abatir a un presunto delincuente.

En conferencia de prensa expresó que no se van a "detener hasta obtener su libertad". Además, precisó que no "lo dejaremos a su suerte (...) El crimen no nos va a detener".

En otro momento, el ministro aclaró respetar a los órganos juiciales, pero "hay jueces y fiscales que adoptan una perversa doctrina, ¿van a proteger al delincuente o a los policías?".

"En este caso nos estamos juntando con la familia y estamos reforzando el equipo legal de la Policía Nacional para que pueda atender con prioridad este caso de justicia", agregó.

El hecho

La noche del miércoles se dio a conocer que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, Piura, dictó siete meses de prisión preventica contra el suboficial de tercera Elvis Joel Miranda Rojas, quien el pasado domingo abatió a un presunto delincuente.

A través de un comunicado del Ministerio del Interior, indicaron que presentarán el recursos de apelación para liberar al suboficial Miranda.

En la carta señala que el juzgado no ha tomado en cuenta que el efectivo policia hizo disparos disuasivos para detener al sujeto, quien huía con las pertenencias y dinero del agraviado. Además que el abatido presenta antecedentes por hurto en el 2017.