Familia denuncia a dos trabajadores de EsSalud por tocamientos indebidos a joven que acudió a entrevista de trabajo

Un padre de familia denunció a dos trabajadores del Hospital Rebagliati del Seguro Social de Salud (EsSalud) por presuntamente haber dopado y realizado tocamientos indebidos a su hija cuando acudió a una entrevista de trabajo dentro de la citada institución.



Martín Castañeda, padre de la joven, señaló que citaron a su hija en el Hospital Rebagliati el día lunes a las 4:00 pm. para una entrevista personal con el objetivo de cubrir una vacante de secretaria en EsSalud.

Denunció que Dennys Romero Bazán y Rigoberto Mercado Córdova, ambos trabajadores de EsSalud, son los responsables de los tocamientos indebidos en el estacionamiento del hospital donde dieron de tomar a la joven dentro de un vehículo. Dijo que el primero citó a su hija por encargo del segundo.

"La invitan a almorzar, pero primero hay que tomar unas agüitas, le dicen. Ella no está acostumbrada a tomar, se ha sentido presionada por esas dos personas que la tenían ahí en el carro, pero ella no recuerda muchas cosas. Todo ha sido en el carro en la playa Miller, sí en el estacionamiento del hospital (...) Inclusive cuando pasaba todo eso se 'whatsapeaba' con su mamá, y le decía me quieren hacer esto. Mi hija lo que sí recuerda es que entre los dos la han estado besando, le han estado haciendo tocamientos por eso ha pasado al médico legista", relató a ATV Noticias.

"Se le hace el seguimiento a la camioneta con GPS porque mi hija me decía que la estaban haciendo tomar y que no recordaba cosas y que le ofrecían cargos en el hospital. Y se le ha seguido en una moto y se detuvo al carro por la avenida Caminos del Inca por ahí se le detuvo e incluso hubo un poco de agresión porque recién se le pudo sacar a mi hija y se cayó al suelo", añadió el padre de familia.

La Red Prestacional Rebagliati de EsSalud informó que se suma a la denuncia de la presunta agraviada por tocamientos que involucra a dos trabajadores del Hospital Rebagliati.

A través de un comunicado, condenó y rechazó cualquier intento de agresión o intimidación sexual contra la mujer.

"Asimismo, garantiza que colaborará con las investigaciones policiales y judiciales para el esclarecimiento total de los hechos y establecer las sanciones que corresponda contra los responsables", dijo.

Además, la Red Prestacional Rebagliati señaló que los trabajadores Rigoberto Mercado Córdova y Dennys Romero Bazán han sido separados de sus cargos y sometidos a una investigación interna para aplicarles la medida de sanción disciplinaria de destitución, en caso se confirme su participación en los condenables hechos, "adicional a las sanciones penales a las que hubiere lugar".

"La Red Rebagliati lamenta este tipo de hechos que son totalmente aislados y garantiza que todos los procedimientos de contratación de personal se rigen a las normas institucionales", expresó.



