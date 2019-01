Forsyth dijo criticó la liberación de Ramos y anunció la posibilidad de convocar a una marcha. | Fuente: RPP

Elmo Ramos, a quien la Policía capturó el último jueves por presuntamente extorsionar al alcalde de La Victoria, George Forsyth, fue liberado.

En declaraciones a Reporte Semanal, Ramosdijo que las acusaciones en su contra deben ser investigadas y negó tener algún “despropósito” con Forsyth, a quien dijo no conocer.

“No tengo ningún despropósito con ese señor. No lo conozco, no me conoce (…) Pido que la Fiscalía investigue si esas supuestas amenazas son verdaderas”, comentó.

Acusaciones

De acuerdo a información policial, Elmo Ramos fue sentenciado por terrorismo tras pertenecer al grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). También tenía antecedentes por robo agravado. Y por cobro de cupos en Gamarra.

Al respecto, el acusado comentó que exautoridades de ese distrito levantaron “falsos informes” en su contra ante la Policía de Inteligencia.

“Aquí en el distrito de La Victoria hubo autoridades como por ejemplo, el gerente de Seguridad Ciudadana, Tomás Vallejo Pizarro, quien usaba su investidura para dar falsos informes a la Policía de inteligencia”.

Respuesta de Forsyth

El alcalde George Forsyth criticó la liberación de Ramos y dijo que no era posible que la Policía cumpla con su trabajo para que luego se libere a los acusados.

“Estamos analizando la situación, puede ser que se convoque a una marcha no puede ser que la Policía haga su trabajo y sea liberada una persona con tantos antecedentes”, dijo a 24 Horas.