Solicitan prisión preventiva para el autor del accidente en Independencia. | Fuente: Rotafono

La mañana del lunes la Fiscalía de Lima Norte solicitó nueve meses de prisión preventiva para Jorge Luis Sevilla Paredes, presunto autor del trágico accidente ocurrido en el distrito de Independencia, producto del cual resultaron dos personas muertas y nueve heridas. Sevilla permanece actualmente en la carceleta del Poder Judicial, donde espera la audiencia que se realizará dentro de las próximas 48 horas.

El accidente, ocurrido este domingo alrededor de las 5:15 a.m., se registró en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Los Jazmines, en el distrito de Independencia. El sujeto de 35 años, quien se encontraba conduciendo su auto estado de ebriedad, arrolló a un grupo de personas que esperaban en el paradero.

De acuerdo con varios testigos, el conductor se despistó debido a que manejaba a gran velocidad y se pasó una luz roja, situación que lo llevó a atropellar a las personas que se encontraban en dicho cruce.

Tras el accidente, Sevilla Paredes fue detenido y derivado a la Comisaría de Independencia, en donde fuentes policiales corroboraron que tenía la licencia de conducir vencida y cuatro faltas graves en su historial de conductor. El décimo Juzgado de Investigación Preparatoria ya programó la audiencia de prisión preventiva en su contra para el martes 12 de noviembre a las 17:00.

Esta mañana la #Fiscalía de #LimaNorte solicitó 9 meses de prisión preventiva para Jorge Luis Sevilla Paredes, presunto autor del trágico accidente ocurrido en Independencia y quien permanece en la carceleta del #PJ. Audiencia debe desarrollarse en las próximas 48 horas. pic.twitter.com/Wsu9iYiRCZ — Ministerio Público de Lima Norte (@MPFN_LN) November 11, 2019

VÍCTIMA MORTAL

Producto de la irresponsabilidad de este conductor, la Andrea Cabrejo Solano, una joven estudiante de 18 años perdió la vida. Su padre, quien fue testigo de su muerte, denunció que la Policía Nacional no recogió los testimonios de los testigos del accidente y que fue obligado a sentar la denuncia en la comisaría de otro distrito.

Juan Cabrejo había acompañado a su hija hasta el paradero, en donde iba a tomar un bus con dirección a su trabajo. "Hemos sido citados para dar el testimonio y nos llevaron hasta Santa Rosa, que pertenece a Ancón, y que hemos tenido que ir hasta allá con el dolor de dejar a mi hija en la morgue", relató.

UNA FAMILIA ENTERA EN VARIOS HOSPITALES

Otro de los casos más graves es el de Erika Palomino Lazo, una joven madre que se encontraba junto a su esposo Lucio Solís (45) y sus dos menores hijos de dos y ocho años, este último tiene autismo se encuentra internado en el Hospital Guillermo Almenara, separado de su madre (que se recupera en la clínica Jesús del Norte) y el resto de su familia.

En declaraciones a RPP Noticias, Erika reveló que el auto de Jorge Luis Sevilla Paredes arrolló a su pequeño de ocho años, cuyo cuerpo fue encontrado dos cuadras más adelante del paradero. “Antes del accidente estaba parada en el paradero esperando mi carro. Se paró una combi que iba a Acho. Nada más, de ahí estuve en el piso tirada, no tenía a mi niño en la mano. Lo que yo reclamaba era dónde estaban mis hijos y me trajeron a mi hijito de dos añitos… estaba bien, lloraba sí, pero no estaba mi otro hijo, y sus zapatos estaban en mi cabeza”, relató evidentemente afectada.