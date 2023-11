Luego de 12 años, capturan a exefectivo policial condenado por torturar y asesinar a joven en Comisaría de San Borja

Policiales / Crímenes El padre de la víctima dijo confiar en que la Sala Suprema confirme la sentencia contra los tres efectivos implicados

La familia de quien en vida fue Gerson Alexis Falla Marreros -un joven trabajador de 26 años que murió tras ser torturado por agentes de la Policía- al fin pudo ver detenido a Diopoldo Aguilar Camacho, uno de los principales responsables de los hechos, luego de más de 12 años de permanecer prófugo de la justicia.

Su detención ocurrió el último jueves en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES), gracias a la llamada de un vecino de la zona, que identificó al sujeto como uno de los más buscados en el programa de recompensas de la página web del Ministerio del Interior (Mininter).

A la espera de la ratificación de la condena

Cabe resaltar que Diopoldo Aguilar Camacho ya había sido sentenciado a 9 años de cárcel por el Poder Judicial, al comprobarse su participación en la tortura y muerte de la víctima, ocurrida en abril del 2011, dentro de la Comisaría de San Borja.

También fueron sentenciados los exagentes policiales Christian David Sánchez Méndez y Julio César Obeso Milla, quienes recibieron 4 años de prisión suspendida en condición de cómplices secundarios del delito, y se les impuso una reparación civil de S/ 250 mil a favor de la familia de la víctima.

No obstante, Marco Antonio Falla, padre de la víctima que tuvo que dejar su trabajo como maestro en telecomunicaciones para dedicarse al caso, dijo confiar en que la Sala Suprema del Poder Judicial confirme las sentencias contra los tres implicados.

"Nos sentimos más tranquilos, pero nos sentiremos mejor cuando la Sala Suprema ratifique la condena para estos malos efectivos de la Policía. Después de 12 años y 7 meses llegan a encontrar a este efectivo de la Policía”, dijo a RPP.

Además, explicó el largo camino que tuvo que pasar para encontrar justicia.

"Todo ha sido en tres juicios. El primero fue anulado, en el segundo juicio fue condenado un policía, en el tercero, se condenó a tres policías. De ellos, uno estaba en la clandestinidad que es Diopoldo Aguilar Camacho que fue capturado el jueves por la noche”, indicó.

Cabe resaltar que, en la sentencia del Poder Judicial, el Mininter fue señalado como tercer civil responsable para cubrir la reparación civil en caso los sentenciados no cumplan con el pago. No obstante, según indicó la familia, este no ha sido realizado.