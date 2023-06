Lurín: delincuente murió calcinado luego de que el vehículo que robó chocara con un camión cisterna

Policiales / Crímenes El vehículo quedó totalmente calcinado a un lado de la av. Lima en Lurín

Por huir de la Policía a bordo de un vehículo que acababan de robar, dos delincuentes tuvieron un trágico final en el distrito limeño de Lurín, a pocos metros de las ruinas de Pachacámac.

La unidad en la que huían impactó contra un camión cisterna en la avenida Lima, lo que provocó el incendio del automóvil y que uno de los facinerosos muriera quemado vivo, mientras que su cómplice logró salvarse, pero quedó gravemente herido, por lo que fue traslado de emergencia al Hospital de Villa El Salvador.

Hasta el lugar, llegó el dueño del vehículo que solo pudo presenciar la pérdida de la que era su principal herramienta de trabajo.

Asalto previo

Según relató Eder Tiberio Ramos, propietario del automóvil, este se encontraba con su esposa a la altura de la playa Conchán, en el distrito de Villa El Salvador (VES), cuando fueron asaltados por los delincuentes.

"Dos sujetos me asaltaron en la Playa Conchán. Lo que pasó fue en algunos segundos (…) Me estacioné para poder orinar, aprovechando que había un vacío, y salieron dos sujetos que me encañonaron y se llevaron el auto. Como estaban armados, no puse resistencia . Me han golpeado la cabeza y se llevaron el carro", indicó a RPP Noticias.

Además de la unidad, los malhechores se llevaron su documento de identidad, dos celulares y dinero en efectivo por una suma de hasta S/ 500.

Tras el robo, los agraviados dieron la alerta a la Policía Nacional, lo que activó de inmediato un plan cerco para dar con los delincuentes, quienes fueron identificados por la avenida Lima.

Al emprender su captura, debido a la alta velocidad en la que huían, chocaron contra el referido camión provocando la referida tragedia.

Al cierre de esta nota, el vehículo calcinado permanecía al lado izquierdo de la vía y, a pocos metros, el cuerpo del delincuente que aun no ha sido identificado.

Además, peritos de criminalística y el fiscal de turno llegaron al lugar para las diligencias de ley. Por su parte, la Policía se encontraba supervisando el normal fluido vehicular.