Un equipo de RPP Noticias llegó hasta El Agustino, donde vivía el menor. | Fuente: RPP

Luz Mery Boza, madre del niño que murió anoche en una pollería de Jesús María, pidió a través de RPP Noticias ayuda económica para afrontar los gastos de sepelio.

“La funeraria me quiere cobrar 1500 soles, y el nicho está 2500 soles. Ahora no cuento ni con un sol. Tengo dos pequeños y no tengo posibilidades. Quisiera que me ayuden”, dijo entre lágrimas.

La mujer negó haber enviado a trabajar a su hijo vendiendo golosinas. Según su versión, ella salió a trabajar y dejó al menor en casa haciendo sus tareas.

Sin embargo, reconoció que el pequeño salió a pedido de un tío.

“Mi hijo solo iba sábados y domingo (a trabajar) conmigo. Nunca he dejado a mi hijo. Siempre he trabajado con mi hijo. (...) Nunca lo he dejado solo a mi hijo”, comentó.

Este es el ascensor donde murió el menor. | Fuente: RPP

El menor murió aplastado por un ascensor para personas con discapacidad dentro de una pollería ubicada en la cuadra 1 de la avenida República Dominicana, en Jesús María.

Según trascendió, el menor entró al negocio a vender golosinas y se escondió en el ascensor cuando la seguridad del establecimiento lo iba a desalojar.

Quienes deseen apoyar a esta familia pueden comunicarse con Robert Boza, tío del menor, al teléfono 927395488.