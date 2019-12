La joven de 19 años fue hallada inconsciente en el Centro Comercial Plaza Norte. | Fuente: Google Maps

La violación a una joven fan de la banda coreana BTS, de tan solo 19 años, levantó la polémica en un país en el que, hasta la fecha, 160 mujeres han muerto producto de la violencia machista. La joven fue encontrada semidesnuda, drogada, violada y golpeada en el Centro Comercial Plaza Norte, luego de acudir a una reunión en el café Starbucks con una supuesta fanática de la agrupación.

Al respecto, el fiscal a cargo del caso, Luis Rebaza Flores, declaró que la víctima ha sido sometida a una serie de exámenes, en los que se ha determinado que presentaba sugilaciones en el cuello. “[Se ha realizado] también un examen de restos biológicos y un examen de dosaje etílico”, anotó el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte.

Por otro lado, Rebaza Flores aseguró que el Ministerio de Justicia se ha negado a colaborar con ellos para este caso, debido a que no lo consideran “importante”.

“Lamentablemente el Ministerio de Justicia no ha colaborado con nosotros. Nosotros enviamos un oficio con tiempo diciéndoles que este era un caso muy importante contra una joven de 19 años, que presuntamente habría sido violada, y que era un caso importante que se había difundido, pero el coordinador de la defensa pública nos ha señalado que para ellos no es un caso emblemático, no es un caso importante, por lo que ellos no iban a acudir”, señaló.

VIDEOS DE SEGURIDAD

Sobre los videos de seguridad que fueron solicitados para poder detectar la identidad del presunto violador, el fiscal aseguró que Starbucks entregó un video que no se ha podido visualizar, debido a que se encuentra mal grabado.

“Estamos remitiendo un oficio para que en el plazo máximo de tres días remitan un nuevo video que sí se pueda abrir, que vamos a verificar que se abra o que nos informen que no cuentan con cámaras”, explicó.

En tanto, el fiscal mencionó que la Municipalidad de Independencia sí cumplió con entregar los videos solicitados, cuya evaluación será plasmada en un acta. En el caso del Centro Comercial Plaza Norte, Rebaza Flores indicó que hasta la fecha no se ha entregado ningún video, por lo que han enviado un oficio para que se informe si no cuentan con cámaras de seguridad o no graban.

Asimismo, el fiscal reveló que este viernes se realizará la diligencia más importante en este caso: el de la cámara GESEL. Además, la Fiscalía también revisará el celular de la joven para recopilar información que pueda ser relevante.