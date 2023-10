Excongresista Paul García aseguró que Rosselli Amuruz no organizó fiesta donde falleció una persona

Paul García, excongresista y organizador de la fiesta donde murió una persona en Lince, aclaró que la actual integrante de la Mesa Directiva del Parlamento, Rosselli Amuruz, solo acudió como invitada en el evento.

"Hay tres cosas falsas que quisiera ser enfático. La primera [que se dice] es que fue una organización de la congresista Amuruz, para nada. Ella fue una invitada más. La segunda es que hubo otra congresista y no es así. Yo he mandado las invitaciones porque son gente conocida y amigos", expresó en el programa Punto Final de Latina.

García evitó decir si Rosselli Amuruz es su pareja sentimental. Sin embargo, contó que ella se retiró del evento a la misma hora que él.

"Responder si es mi pareja no va a esclarecer los hechos ahora. Estuvo la congresista Rosselli Amuruz invitada como otros políticos más. Lo más importante es que se esclarezca y si hay responsable que asuma las consecuencias. Mi familia siempre me hace mi cumpleaños y es tradicional. Como esta vez mi mamá quería hacer algo más grande, intentamos, a través de una amiga, conseguir un espacio más grande para tener más invitados. Fueron 60 invitados, de los cuales 40 eran familia. Yo me quedé hasta las 11 y 15 de la noche", explicó.

Paul García sostuvo que el fallecido era su amigo y que su muerte se habría dado tras una gresca ocurrida en la calle, tras concluir la fiesta.

"Era una pelea fuera de la fiesta entre dos hombres, afuera fue la discusión. A las 11 p. m. se apagó la música, ese era el plan, por el tema del respeto a los vecinos y todo. Que mejor manera de retirarse que el cumpleañero se vaya al igual que mis familiares. Por eso, cuando pasa esto, yo ya me encontraba afuera", indicó.

Por otro lado, negó que conociera a Pedro Valdivia Montoya, presunto responsable de la muerte de Christian Yan Enrique Tirado. Sin embargo, aclaró que a quien invitó fue a su hermano.

"A la persona que invité fue a su hermano. Él vino con estas personas y así como viene alguna gente con otros acompañantes a mi fiesta de cumpleaños. Ahí todo el mundo grababa y tomaba fotos. Cristian era profesional en audiovisuales, le gustaba mucho grabar y producir. Era una reunión, desde que inició hasta su culminación, completamente feliz", enfatizó.

Capturan a sospechoso

Los agentes de la Policía Nacional capturaron esta madrugada a Pedro Narciso Valdivia Montoya (36), sujeto acusado de asesinar a tiros al periodista Christian Yan Enrique Tirado (31) durante un incidente en una fiesta realizada en Lince, a donde también acudió la congresista Rosselli Amuruz.

Según la información preliminar, el joven –conocido también como “Colorado”– formaría parte de la banda criminal “Los malditos de Bellavista”.

Valdivia Montoya fue detenido en flagrancia al promediar las 4:20 a. m. en las inmediaciones de la avenida General Vidal, en el distrito de Miraflores.