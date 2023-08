Accesitaria de Digna Calle: Congresistas solo deben ausentarse por motivos de salud o fuerza mayor

Congreso "La congresista Digna Calle va a regresar, va a volver muy pronto", aseguró su accesitaria

Judith Laura, accecitaria de la parlamentaria Digna Calle, se refirió al caso de la legisladora de Podemos Perú que se encuentra de viaje en Estados Unidos desde hace más de seis meses y consideró que los congresistas solo deberían ausentarse por motivos de salud o fuerza mayor.

"No conocemos la realidad, no sabemos los motivos personales o familiares o de salud que pueda tener la congresista. Mientras no conocemos, no podría hablar del caso. Sin embargo, creo que todo congresista en general tienen tres funciones fundamentales: legislar, fiscalizar y representar a la nación. Cuando uno postula al cargo de congresista conoce sus funciones y conoce que trabaja con dedicación exclusiva para el pueblo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Cuando uno es congresista, trabaja para todo un país, no solamente para un sector. La congresista va a regresar, va a volver muy pronto. Espero que vuelva y se reintegre a sus labores", agregó.

Como se recuerda, Calle Lobatón pidió una extensión de su licencia por 60 días más. Sin embargo, el Congreso rechazó esta nueva ampliación.

"La congresista Digna Calle va a regresar, va a volver muy pronto", aseguró su accesitaria | Fuente: RPP

Cambios en el Reglamento del Congreso

Además, Judith Laura mencionó que es precisó un cambio en el Reglamento del Congreso para determinar la cantidad de veces y los motivos por los que un parlamentario puede pedir licencia.

"Hay algunos vacíos en el reglamente y varios congresistas se han ausentado, han pedido licencia. Es momento de corregir esos vacíos, de cambiar y mejorar. Debería haber un límite en la licencia y en los motivos por los que se puede pedir una licencia. Creo que el cargo de congresista debe ser renunciable porque nadie puede obligar a una persona a mantenerse en un trabajo donde no se siente bien", finalizó.