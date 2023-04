San Miguel: Policía detuvo a 'Makanaky' tras mostrar sus partes íntimas a los clientes de restaurante

Einer Alva León, 'Makanaky', permanece detenido en la Depincri de San Miguel. | Fuente: RPP

Einer Alva León, conocido en las plataformas digitales como 'Makanaky', permanece detenido tras mostrar sus genitales en un restaurante de San Miguel, ubicado en el cruce de la avenida Universitaria y la avenida La Marina.

En un video del Twitter, se aprecia al sujeto sobre una mesa en un local público donde se baja el pantalón y muestra sus partes íntimas a los clientes de la pollería.

Tras el hecho, los clientes del restaurante expresaron su malestar porque 'Makanaky' se exhibió frente a menores de edad, razón por la cual llamaron a la comisaría más cercana y en estos momentos el sujeto permanece detenido en la Depincri de San Miguel.



La fiscal Katherine Rojas Ayala de la Tercera Fiscalía Corporativa Provincial Penal de Magdalena y Pueblo Libre tiene el caso de la denuncia contra 'Makanaky' | Fuente: RPP

Antecedente de 'Makanaky'

En marzo de este año el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en contra de Einer Alva León contra la presunta comisión del delito contra la libertad y violación sexual.

'Makanaky' reconoció en una entrevista con el exboxeador Jonathan Maicelo haber participado en una violación sexual contra una joven durante su etapa escolar. En aquella oportunida la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer se pronunciaron de inmediato y exigieron acciones a la Fiscalía.

La fiscal Katherine Rojas Ayala de la Tercera Fiscalía Corporativa Provincial Penal de Magdalena y Pueblo Libre tiene el caso y en breve el Einer Alva León pasará por la evaluación de medicina legal.

