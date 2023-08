Terminó en tragedia: un joven fue asesinado a balazos en una fiesta en San Juan de Miraflores [VIDEO]

Lima SJM: un joven fue asesinado a balazos durante una fiesta

El crimen ocurrió en esta vivienda. | Fuente: RPP

Una fiesta que se desarrollaba en una vivienda de San Juan de Miraflores (SJM) terminó en tragedia: un joven de apenas 22 años fue asesinado a balazos, en circunstancias que son motivo de investigación.

La víctima fue identificada como Salvador Calderón Contreras, quien se dedicaba esporádicamente al oficio de mototaxista.

Según sus familiares, el joven acudió a la reunión social, que se desarrollaba en una casa de la calle Florida, en el asentamiento humano 13 de Octubre; tras recibir una llamada telefónica.

Calderón Contreras fue atacado por la espalda en circunstancias aún no esclarecidas. El joven fue llevado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde se certificó su deceso.



En investigación

En diálogo con RPP Noticias, el padre de la víctima dijo que fue advertido del tiroteo por una llamada telefónica, tras lo cual acudió a la casa donde se desarrolló la fiesta; encontrando a su hijo tendido sobre el piso, mortalmente herido.

“Encontré a todos afuera (a los asistentes a la fiesta), a la gente. Pregunté a mi hijo y me dijeron ‘No podemos entrar’, porque pensaban que el que estaba disparando seguía adentro”, relató.

“Se supone que (el pistolero) era el que organizaba, pues era el que cobraba para la cerveza. No sabría decirle. Me he metido a la casa, la casa estaba oscura. Y cuando entro, lo encuentro a mi hijo tirado en el piso”, añadió.

Al cierre de esta nota, peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público se encontraban en el lugar, realizando las pesquisas del caso. Según denunciaron los familiares del joven muerto, el CPU de la computadora de las cámaras de seguridad de la casa ha desaparecido; por lo que se habría perdido una prueba determinante para dar con el autor de la balacera.

Además, según algunos medios locales, policías en estado de ebriedad habrían estado involucrados en el crimen. Sin embargo, esta versión no ha sido corroborada de manera oficial.