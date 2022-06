“Mi esposo no merecía eso”: viuda de hombre asesinado en una cúster pidió cadena perpetua para los asaltantes

Willy de la Cruz fue presuntamente ‘cogoteado’ por el chofer y cobrador de una cúster para robarle. | Fuente: RPP

El joven padre Willy de la Cruz (24), asesinado dentro de una cúster para robarle sus pertenecías, fue velado anoche en su vivienda de San Juan de Lurigancho (SJL).

Hasta el lugar llegó un equipo de RPP Noticias y conversó con la viuda, Lorena Cárdenas, quien pidió a las autoridades aplicar todo el peso de la ley para el cobrador y el chofer de la unidad, acusados de ser los autores del crimen.

“Que les den cadena perpetua, para que la muerte de mi esposo no quede impune. (...) Que no pasen más de las 48 horas para que ellos (los acusados) puedan salir libres de todo esto. Mi esposo no merecía todo lo que han pasado”, dijo la mujer.

Dinero era para operación

Si bien la Policía Nacional dijo inicialmente que Willy de la Cruz fue asesinado para presuntamente robarle 100 soles, Lorena Cárdenas sostuvo que el crimen se dio porque su esposo tenía en su poder una fuerte suma.

Según su versión, al momento del asalto, su esposo llevaba dos mil soles, que estaban destinados para la operación de una de sus hijas. “Le asfixiaron, le robaron, le golpearon, lo tiraron como si fuera cualquier cosa. No merecía eso”, manifestó.

Willy de la Cruz deja a tres menores hijas en la orfandad. “Pido a la ministra de la Mujer que me ayude para mis tres menores hijas que han quedado desamparadas”, señaló la viuda.



