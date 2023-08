Un niño resultó con el rostro desfigurado tras feroz ataque de un perro en Villa El Salvador [VIDEO]

Lima VES: perro atacó a niño de seis años y le desfiguró el rostro

Video compartido por los familiares del niño atacado.

Un niño de seis años resultó con el rostro desfigurado tras el feroz ataque de un perro, hecho ocurrido el pasado viernes, 4 de agosto, cuando el menor se dirigía a comprar a una bodega al frente de su casa, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

Gravemente herido, el menor fue trasladado al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde los médicos tuvieron que hacerle 20 puntos de sutura en la frente.

A través de RPP Noticias, Gladys Mamani Márquez, madre del menor, denunció que el perro que atacó a su hijo pertenece a un familiar, pero este no se quiere hacer responsable de lo ocurrido.

“La dueña del perro es mi tía y no se hace responsable. No ha querido aceptar que su perro le ha desfigurado la cara de mi hijo”, señaló la mujer.

El perro que atacó al menor es de raza mestiza, de tamaño mediano y de color blanco con manchas negras.



Problemas para hacer la denuncia policial

Mamani Márquez aseguró que tuvo inconvenientes para hacer la denuncia del hecho en la comisaría del sector, teniendo que regresar hasta en dos oportunidades para realizar el procedimiento.

“Mi mamá puso la denuncia el viernes (cuando ocurrió el ataque). El sábado, cuando fui al médico legista, me salen diciendo que en el sistema no está la denuncia”, refirió la madre.

“Me dijeron que regrese el domingo y me dijeron que mi mamá no había puesto la denuncia, que la denuncia no está en el sistema”, añadió.

La madre hizo un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de VES para que tome cartas en el asunto, y así lograr que su tía se haga responsable de lo ocurrido.

Además, compartió un video en el que se ve a los perros sin bozal en plena vía pública, por lo que podría ocurrir un nuevo ataque a un niño, como pasó con su hijo.