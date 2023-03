Un taxista fue encontrado desnudo y sin vida dentro de su automóvil en los exteriores del Hospital de Villa El Salvador

La víctima había comprado su vehículo hace 4 meses | Fuente: RPP / Giuliana Castillo

La Fiscalía y la Policía se encuentran investigando la extraña muerte de un taxista, que fue encontrado por sus familiares, sin vida, al interior de su unidad móvil en los exteriores del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en Lima.

Se trata de Marcelo Machaca Pandia, de 54 años, que, según sus familiares, había desaparecido desde la madrugada de ayer, jueves, cuando salió a trabajar como lo hacía diariamente.

Extrañas circunstancias

Según relató a RPP Noticias Ángela Quillán, esposa del fallecido, tras no tener noticias de su cónyuge, decidió salir a buscarlo en los hospitales de la zona ante la posibilidad de que hubiera sufrido un accidente.

Grande fue su sorpresa cuando, la madrugada de hoy, su vehículo fue encontrado en las inmediaciones del mencionado nosocomio. Sin embargo, se pudo percatar que las puertas y ventanas de la unidad se encontraban cerradas, por lo que solicitó ayuda de la Policía.

Al abrir las puertas, encontró a su esposo sin vida, desnudo y echado de lado a lado en el asiento trasero de la unidad. No tenía su celular ni el dinero en efectivo que llevó consigo al salir a brindar el servicio de taxi.

"No sé qué le ha pasado a mi esposo, que lo he encontrado acá en Villa El Salvador. Las cámaras, por favor, que el hospital me puedan brindar las imágenes. Pido justicia. Estuve buscando y buscando, pensé que estaba dentro del hospital y estaba dentro del carro. Lo han encerrado”, señaló Quillán.

Los comerciantes de la zona relataron que la unidad llegó al lugar al promediar las 9:00 a.m. del jueves. Sin embargo, según dijeron a la Policía, no notaron nada extraño ni pudieron percatarse de quiénes ocupaban el vehículo.

RPP Noticias pudo conocer que la última vez que el taxista fue visto con vida fue en la auxiliar de la Panamericana Sur, a la altura del Puente Alipio, donde se estacionaba para recoger pasajeros. Una cámara de seguridad registró cómo una pareja subió al taxi en dicho lugar.

La unidad fue llevada a la Comisaría de la Urbanización Pachacámac, mientras que el cadáver fue levantado para continuar con las pericias de rigor.