Crimen en VMT: presunto sicario se hizo pasar como pasajero para asesinar a conductor de combi

Al recibir cuatro balazos a la altura de la cabeza, el conductor perdió el control de su vehículo e impactó contra una vivienda. | Fuente: RPP / Claudia Díaz

La inseguridad continúa ganando terreno en Lima Metropolitana. Esta vez, un conductor de combi fue asesinado a balazos por un presunto sicario que se hizo pasar como pasajero. El crimen se registró en las inmediaciones de la urbanización San Gabriel Bajo, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT).

Según los testigos, el conductor de la unidad, identificado como Samuel Herrera Torres (32), iba acompañado de tres pasajeros, entre ellos iba encubierto el asesino a sueldo. En medio del trayecto, el atacante bajó de la combi, aprovechó ese momento y realizó hasta cuatro disparos a quemarropa.

Mientras que el presunto sicario huía a bordo de la motocicleta, la combi, cuyo conductor ya había perdido la vida por los disparos a la altura de la cabeza, avanzó unos metros e impactó contra una vivienda del sector, ocasionando daños en su infraestructura.

Testimonios

Los vecinos de la urbanización contaron a RPP Noticias que oyeron la ráfaga de disparos, pero por precaución no salieron de sus hogares. “Hemos escuchado disparos. Me asusté y no abrí mi puerta”, comentó una residente.

Al lugar del asesinato, llegaron efectivos de la Policía Nacional y peritos de criminalística para levantar el cadáver. En tanto, los bomberos removieron la combi que impactó contra la vivienda.

Por las circunstancias del ataque, las autoridades no descartan que se trate de un caso más de ajuste de cuentas.