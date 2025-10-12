Últimas Noticias
Adolfo Grosso Zamora: Sujeto implicado en el asesinato de dos policías en el Rímac fue capturado en México
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El hombre fue arrestado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, luego de permanecer oculto casi diez años, tras estar implicado en el asesinato de dos efectivos de la PNP que intentaron impedir el asalto a un empresario en el 2016.

Policiales
La Policía Nacional informó este domingo que ya fue extraditado a Perú Adolfo Ernesto Grosso Zamora (33), el sujeto implicado en el asesinato de dos policías que intentaron impedir el asalto a un empresario en el Rímac, en marzo del 2016.

Grosso Zamora, alias 'Gordo Adolfo', fue capturado en octubre pasado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde vivía cambiándose constantemente de nombre desde hace nueve años para despistar a las autoridades pues tenía una ficha roja por la Interpol. Tras su detención se inició el proceso de extradición para que sea traído a nuestro país.

"Tenemos información extraoficial que iba cambiando de identidad y que estaba de manera irregular (en México) motivo por el cual Migraciones lo detuvo", informó Luis Flores Solís, director nacional de Investigación Criminal de la PNP, en conferencia de prensa.

El crimen

El 16 de marzo de 2016, unos sujetos, entre los que se encontraba Adolfo Grosso, interceptaron a un empresario que acababa de retirar una gran cantidad de dinero en el banco.

Al verse acorralados por una patrulla policial, los delincuentes abrieron fuego sin dudar. Los suboficiales Gustavo Romero Zevallos y Yoeen Sánchez Anaya murieron en el acto, víctimas de múltiples disparos.

Adolfo Grosso Zamora enfrenta cargos por homicidio calificado debido a este caso. 

