Capturan a presunto extorsionador en el Jockey Plaza: se trataría de un exfutbolista profesional

El sujeto fue intervenido en el conocido centro comercial, instantes después de haber cobrado dinero de una extorsión, según la Policía Nacional.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agentes de la Policía Nacional capturaron a un presunto extorsionador en el centro comercial Jockey Plaza, en el distrito limeño de Surco, al sur de la capital.

Según información policial, este sujeto, identificado por el alias de ‘Zambo’, integraría la banda criminal ‘Los Rapiñas del Mal’, dedicada a extorsionar a empresarios de la ciudad.

“Este sujeto fue intervenido en flagrancia cuando se encontraba portando el dinero producto de la extorsión”, informó la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en sus redes sociales oficiales.

El sospechoso tenía en su poder S/ 800, presuntamente el dinero que acababa de cobrar a un empresario, y dos teléfonos móviles utilizados para el cobro del dinero extorsivo.



#Lima🚨 | Agentes de la Dirincri capturaron a un presunto integrante de la banda criminal 𝐋𝐨𝐬 𝐑𝐚𝐩𝐢ñ𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐥, dedicada a la extorsión.

Durante la intervención se incautaron S/800 y dos teléfonos móviles utilizados para el cobro del dinero extorsivo.… pic.twitter.com/YH6iAE75Ls — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 10, 2025

Se trataría de un exfutbolista profesional

El diario Trome informó, citando fuentes policiales, que el detenido es un exfutbolista profesional que llegó a jugar hasta por cuatro equipos de la Primera División peruana.

Según el periódico, el sujeto fue intervenido luego de haber cobrado 800 soles a un empresario, a quien mantenía extorsionado desde hace tres años.

“Ellos no eran vecinos, ni amigos, pero sí se conocían. El agraviado formó un equipo de fútbol. Ahí lo conoció. Aparentemente, no le fue bien, pero el detenido avizoró que tenía empresas y empezó a solicitarle dinero”, declaró el coronel PNP Juan Carlos Montúfar al citado medio.

“Le decía que era para un equipo de fulbito que el detenido manejaba. Si la víctima se negaba, le decía: ‘Los muchachos lo van a visitar’”, añadió.

Como parte de las amenazas, este sujeto, a través de un cómplice, habría dejado un arreglo floral en el domicilio del empresario, acompañado de una nota con el mensaje ‘Te vas a morir’.



🚨 #Surco | La División de Investigación de Robos logró la captura de alias “Zambo”, integrante de Los Rapiñas del Mal, dedicados a extorsionar a empresarios de la capital. Este sujeto fue intervenido en flagrancia cuando se encontraba portando el dinero producto de la extorsión. pic.twitter.com/PKtczbHYRM — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) October 10, 2025