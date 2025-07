Bicampeona panamericana Alexandra Grande denunció que es víctima de extorsión: delincuentes le exigen S/ 300 mil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las bandas delincuenciales no respetan nada. La karateka peruana Alexandra Grande, bicampeona panamericana de la disciplina, denunció que es víctima de extorsión por parte de criminales que le exigen el pago de 300 mil soles, bajo la amenaza de atentar contra ella y su familia.

“El día sábado recibí un mensaje vía WhatsApp, un mensaje de extorsión pidiéndome dinero, diciéndome que si no les daba me mataban a mí o a mi familia”, declaró a Canal N.

La deportista indicó que ha recibido mensajes extorsivos y un video, en el que se ve su nombre junto con armas de fuego y municiones.

“Acá las cosas son prácticas. Queremos que te alinees con la suma de 300 mil soles, para que sigas haciendo tu vida con normalidad. De lo contrario, tendré que proceder con tu persona y con los tuyos”, se lee en el mensaje enviado por los extorsionadores.

“No trates de medir fuerzas con nosotros, porque no conocemos los límites. Sabemos todo de ti sabemos, los negocios que manejas y te tenemos ubicada”, añadieron.

Los mensajes extorsivos están firmados por ‘Los Injertos del Cono Norte’, organización criminal liderada por el prontuariado Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Denuncia policial

La campeona peruana acudió junto con su abogado a la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima, para presentar la denuncia por las extorsiones recibidas.

“No sé de dónde quieren que yo consiga ese dinero, si yo literalmente soy deportista”, manifestó Grande, quien apuntó que el número utilizado para realizar las amenazas provendría de Colombia.

Por su lado, Dante Castro, abogado de la karateka, acotó que los ingresos de su representada provienen principalmente del Instituto Peruano del Deportes (IPD).

“Nos deja sorprendidos, porque ella no tiene empresa, no tiene negocios, no tiene nada. Se dedica a practicar el deporte y el IPD le paga un sueldo para que lo haga, porque está dentro del grupo de deportistas calificadas que defiende los colores del país”, sostuvo.