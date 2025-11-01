Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cae banda de presuntos extorsionadores en Ate: tres extranjeros figuran entre los detenidos

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La Policía Nacional desarticuló en Huaycán una presunta banda dedicada a la extorsión y tenencia ilegal de armas. Durante el operativo, se hallaron armas, explosivos y varios kilos de droga.

Lima
00:00 · 01:09
Durante el operativo, se incautó una escopeta y una pistola.
Durante el operativo, se incautó una escopeta y una pistola. | Fuente: PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División Policial Lima Este 2, logró la captura de cuatro presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y tenencia ilegal de armas en la zona de Huaycán, en el distrito limeño de Ate.

Entre los detenidos, figuran tres ciudadanos venezolanos y un peruano, según informó la PNP.

Asimismo, durante el operativo, se incautó una escopeta, una pistola, dos artefactos explosivos, cinco celulares y entre 4 y 5 kilos de marihuana.

Dos artefactos explosivos fueron hallados durante el operativo.

Dos artefactos explosivos fueron hallados durante el operativo. Fuente: PNP

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Cómo operaba la supuesta banda criminal?

Según información policial, los sujetos capturados se dedicaban a extorsionar a pequeños comerciantes y mototaxistas de la zona, a quienes les exigían el pago de una cuota a cambio de brindarles una supuesta seguridad.   

Los intervenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Ate y Santa Anita para continuar con las diligencias correspondientes.

Te recomendamos

Informes RPP

¿Quién es "Pequeño J", el autor intelectual de un triple asesinato en Argentina?

El martes 30 de septiembre fue capturado en Pucusana, a unos 70 KM de Lima, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, acusado de ordenar el asesinato de tres jóvenes argentinas, en Buenos Aires. Un crimen que ha conmocionado al país por la extrema violencia con la que fue perpetrado. Pero, ¿quién es Pequeño J?, ¿qué se sabe hasta ahora de este brutal asesinato? Se lo contamos en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ate Extorsión Huaycán Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA