Cae banda de presuntos extorsionadores en Ate: tres extranjeros figuran entre los detenidos

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División Policial Lima Este 2, logró la captura de cuatro presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y tenencia ilegal de armas en la zona de Huaycán, en el distrito limeño de Ate.

Entre los detenidos, figuran tres ciudadanos venezolanos y un peruano, según informó la PNP.

Asimismo, durante el operativo, se incautó una escopeta, una pistola, dos artefactos explosivos, cinco celulares y entre 4 y 5 kilos de marihuana.

¿Cómo operaba la supuesta banda criminal?

Según información policial, los sujetos capturados se dedicaban a extorsionar a pequeños comerciantes y mototaxistas de la zona, a quienes les exigían el pago de una cuota a cambio de brindarles una supuesta seguridad.

Los intervenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Ate y Santa Anita para continuar con las diligencias correspondientes.