Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Taxista se lanzó sobre su vehículo para evitar robo en Ate [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El conductor se colgó de una de las ventanas en un desesperado intento por evitar el robo de su herramienta de trabajo. Al final, fue impactado por un contenedor de basura y cayó pesadamente sobre el pavimento.

Lima
00:00 · 01:58
Ate
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el robo. | Fuente: RPP

Un taxista resultó herido de consideración al intentar frustrar el robo de su automóvil, crimen ocurrido la tarde del pasado lunes, 27 de octubre, en la avenida Separadora Industrial, en la urbanización Mayorazgo, el distrito de Ate, al este de la capital.

El conductor se encontraba dentro de una bodega, cuando de pronto observó que sujetos desconocidos estaban dentro de su vehículo; por lo que salió corriendo en su encuentro.

Los hombres, al notar que se acercaba el propietario, encendieron el taxi y aceleraron. El chofer, en un acto desesperado por evitar el robo, se lanzó sobre su automóvil y se colgó de una de las puertas.

Lamentablemente, el hombre fue golpeado por un contenedor de basura y cayó pesadamente sobre el pavimento, según puede verse en imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, a las que RPP tuvo acceso.

Ate
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el robo.

Crimen en investigación

La Policía Nacional ya se encuentra en investigación de este crimen, cometido en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno, paradójicamente, para hacer frente a los altos índices delictivos.

Cabe mencionar que, en las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa en las inmediaciones un hombre en una motocicleta, portando una caja roja, simulando ser un repartidor de delivery.

Su actitud sospechosa despierta suspicacia, ya que pareciera estar bloqueando la vista del propietario del vehículo. Además, escapó raudamente apenas el taxista salió al encuentro de los ladrones.

Las pesquisas determinarán si este sujeto tuvo una participación activa en el atraco.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ate Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA