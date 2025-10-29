Taxista se lanzó sobre su vehículo para evitar robo en Ate [VIDEO]

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el robo. | Fuente: RPP

Un taxista resultó herido de consideración al intentar frustrar el robo de su automóvil, crimen ocurrido la tarde del pasado lunes, 27 de octubre, en la avenida Separadora Industrial, en la urbanización Mayorazgo, el distrito de Ate, al este de la capital.

El conductor se encontraba dentro de una bodega, cuando de pronto observó que sujetos desconocidos estaban dentro de su vehículo; por lo que salió corriendo en su encuentro.

Los hombres, al notar que se acercaba el propietario, encendieron el taxi y aceleraron. El chofer, en un acto desesperado por evitar el robo, se lanzó sobre su automóvil y se colgó de una de las puertas.

Lamentablemente, el hombre fue golpeado por un contenedor de basura y cayó pesadamente sobre el pavimento, según puede verse en imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, a las que RPP tuvo acceso.



Crimen en investigación

La Policía Nacional ya se encuentra en investigación de este crimen, cometido en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno, paradójicamente, para hacer frente a los altos índices delictivos.

Cabe mencionar que, en las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa en las inmediaciones un hombre en una motocicleta, portando una caja roja, simulando ser un repartidor de delivery.

Su actitud sospechosa despierta suspicacia, ya que pareciera estar bloqueando la vista del propietario del vehículo. Además, escapó raudamente apenas el taxista salió al encuentro de los ladrones.

Las pesquisas determinarán si este sujeto tuvo una participación activa en el atraco.



