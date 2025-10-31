Desconocidos dejaron hoja con amenaza a jueces en sede del Poder Judicial de Ate

De acuerdo con la PNP, ‘Los Malditos de Huaycán’ están desde hace varios años implicados en casos de extorsión, secuestro y venta de drogas. | Fuente: RPP

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima este, ubicado en el distrito de Ate, luego de que vecinos de la zona y trabajadores de la dependencia reportaran la presencia de una hoja con un mensaje amenazante dirigido a trabajadores del Poder Judicial.

El papel estaba acompañado de una mecha de lo que aparentemente sería un artefacto explosivo. El hallazgo fue reportado en una de las entradas de la sede judicial y generó alarma entre los trabajadores, quienes -inmediatamente- llamaron a la PNP.

La carta amenazante

La misiva estaba escrita a mano y se trataría, según las primeras diligencias, de una amenaza de parte de la organización criminal ‘Los Mexicanos’ hacia jueces y funcionarios que dictaron prisión preventiva de 18 meses contra el cabecilla de la banda ‘Los Malditos de Huaycán’, Deyvis Gabriel Cordero Cárdenas, alias ‘Chato Deyvis’.

En el mensaje, los presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ amedrentan a los funcionarios del Poder Judicial debido a que, según señalan, Cordero Cárdenas sigue llevando a cabo asesinatos por encargo, cobro de cupos, extorsión, entre otros delitos, pese a que se encuentra recluido en un penal.

Alias ‘Chato Deyvis’ fue capturado por la Policía Nacional en un megaoperativo tras haberse escondido por varios meses en Europa. Tras ello, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra, la misma que tendría previsto culminar el próximo 17 de agosto del 2026.

De acuerdo con la PNP, ‘Los Malditos de Huaycán’ están desde hace varios años implicados en casos de extorsión, secuestro y venta de drogas. Asimismo, están implicados en aproximadamente 40 homicidios en Lima este.

Sede judicial suspende la atención presencial

A través de un comunicado pegado en la puerta, la Corte Superior de Justicia de Lima informó que, tras lo ocurrido, la atención presencial queda suspendida. Sin embargo, anunció que recibirá todo tipo de documentación a través de mesa de partes.