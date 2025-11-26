Ate: detienen a cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de banda que extorsionaba a comerciantes

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la peligrosa banda ‘Los Malévolos del Cono Este’, vinculada a extorsiones contra comerciantes.

Los extranjeros fueron intervenidos en un inmueble de la calle Virgen de Guadalupe, en el distrito de Ate; donde las fuerzas del orden hallaron un arma de fuego, droga, un cartucho de dinamita y seis celulares.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), indicó que los sospechosos tenían en su poder cartas y mensajes extorsivos, con los que presuntamente amenazaban a sus víctimas, para que accedan a sus pedidos de dinero.

“El Departamento de Investigación Criminal del Rímac ha logrado la captura y desarticulación de una banda de delincuentes integrada por cuatro ciudadanos venezolanos, tres varones y una fémina”, refirió el alto mando.

“A estos sujetos se les ha detenido por estar implicados en diversos casos de delitos contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión. Al momento de su captura, se les incautó un arma de fuego, diversos tipos de droga, cartas y mensajes extorsivos”, añadió.

