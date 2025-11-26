Últimas Noticias
Ate: detienen a cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de banda que extorsionaba a comerciantes

Los cuatro venezolanos integrarían la peligrosa banda ‘Los Malévolos del Cono Este’.
Los cuatro venezolanos integrarían la peligrosa banda 'Los Malévolos del Cono Este'.
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los extranjeros, presuntos miembros de ‘Los Malévolos del Cono Este’, tenían en su poder un arma, droga, dinamita y seis celulares.

Nuevo golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la peligrosa banda ‘Los Malévolos del Cono Este’, vinculada a extorsiones contra comerciantes.

Los extranjeros fueron intervenidos en un inmueble de la calle Virgen de Guadalupe, en el distrito de Ate; donde las fuerzas del orden hallaron un arma de fuego, droga, un cartucho de dinamita y seis celulares.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), indicó que los sospechosos tenían en su poder cartas y mensajes extorsivos, con los que presuntamente amenazaban a sus víctimas, para que accedan a sus pedidos de dinero.

“El Departamento de Investigación Criminal del Rímac ha logrado la captura y desarticulación de una banda de delincuentes integrada por cuatro ciudadanos venezolanos, tres varones y una fémina”, refirió el alto mando.

“A estos sujetos se les ha detenido por estar implicados en diversos casos de delitos contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión. Al momento de su captura, se les incautó un arma de fuego, diversos tipos de droga, cartas y mensajes extorsivos”, añadió.

Parte de lo incautado a los extranjeros.
Parte de lo incautado a los extranjeros.

Modus operandi

El jefe policial indicó que ‘Los Malévolos del Cono Este’ exigían a sus víctimas un pago inicial de cinco mil soles, tras lo cual pedían cupos semanales de S/ 500.

Según el jefe de la Dirincri, los ciudadanos venezolanos habrían participado en una extorsión contra un restobar de la zona de Carapongo.

Al cierre de este informe, los detenidos permanecían en la sede de la Depincri del Rímac, mientras se realizan las pesquisas preliminares.

Estas detenciones se suman a la captura de tres presuntos integrantes de ‘Los Injertos del Rímac’, banda vinculada a un ataque a balazos contra un obrero de construcción.

PNP Ate Policía Nacional Inseguridad ciudadana

