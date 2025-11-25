Cayó red del 'Mickey Mouse del Crimen', extorsionador que imitaba la voz del personaje de Disney para amenazar a sus víctimas

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la organización criminal liderada por alias ‘Mickey Mouse del Crimen’, peligroso extorsionador que imitaba la voz del popular personaje de Disney para amenazar a sus víctimas.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución dio cuenta de la detención de los tres sospechosos -un varón y dos mujeres- tras un operativo realizado en el distrito de Alto Trujillo, en la provincia liberteña de Trujillo, al norte del país.

Según la PNP, estos sujetos se encargarían “de realizar llamadas, recolectar información de víctimas y administrar los medios tecnológicos usados para las amenazas”.

“En los inmuebles allanados, se incautaron celulares, chips, tarjetas y cuadernos con información extorsiva”, agregó la institución.



#LaLibertad 🚨| ¡Golpe a la extorsión!

Agentes del Depincri desarticularon una red extorsiva vinculada a alias "Mickey Mouse del crimen", recluso en el penal El Milagro y conocido por usar la voz de este dibujo animado, para amenazar a sus víctimas.

Durante un operativo en… pic.twitter.com/A1c2E1CLLu — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 25, 2025

Cabecilla seguía operando desde la prisión

Como parte del operativo, se allanó la celda del ‘Mickey Mouse del Crimen’ en el penal El Milagro del Trujillo, “hallándose una libreta con números y registros que lo vincularían a nuevas amenazas”, lo que evidenciaría que seguía operando desde prisión.

Como se recuerda, en diciembre de 2024, agentes policiales detuvieron a alias ‘Mickey Mouse del Crimen’, acusado de extorsionar a sus víctimas imitando la voz del popular dibujo animado.

Tras su captura, el general PNP José Zavala, jefe de la III Macrorregión Policial de La Libertad, indicó que acciones de inteligencia identificaron los audios por WhatsApp y llamadas que concretaba este sujeto para presuntamente negociar los pagos de las víctimas.

Durante el interrogatorio, el detenido indicó que imitaba las voces de personajes animados como Mickey Mouse o el Pato Donald, para que no se logre identificar su verdadera voz.

