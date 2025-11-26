Últimas Noticias
Capturan a tres presuntos miembros de ‘Los Injertos del Rímac’, banda vinculada a ataque a balazos contra obrero

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El coronel PNP Víctor Revoredo aseguró que uno de los intervenidos confesó haber participado en este ataque armado, perpetrado la tarde del martes.

Policiales
Los intervenidos tenían en su poder una granada, cartuchos de dinamita, celulares y droga.
Los intervenidos tenían en su poder una granada, cartuchos de dinamita, celulares y droga.

En una rápida acción, agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de ‘Los Injertos del Rímac’, banda criminal vinculada al ataque a balazos contra un obrero, crimen perpetrado la tarde del martes, 25 de noviembre.

Estos sujetos fueron intervenidos en un inmueble de la avenida Manuel Vargas, en el sector Ciudad y Campo, del Rímac; donde las fuerzas del orden incautaron una granada, cartuchos de dinamita, tres celulares, droga y un mototaxi.

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional, identificó a los detenidos como Abraham Nuñez Chota, David Vergara y Deyanira Murga. 

Según el alto mando, Nuñez Chota, alias ‘Gordo’, habría confesado su participación en el ataque armado contra el trabajador de la empresa constructora Besco, a la que ya venían extorsionando mediante el cobro de cupos.

“En una intervención rápida, gracias a la información debidamente procesada por la División de Inteligencia de la Dirincri, se ha intervenido a este irrecuperable, que, ante la evidencia, objetivamente, ha aceptado él que ha participado en este evento criminal”, manifestó.

El jefe policial refirió que alias ‘Gordo’ estaría vinculado a otros dos hechos de sangre perpetrados en la capital.

Estos sujetos fueron intervenidos en un inmueble de la avenida Manuel Vargas, en el sector Ciudad y Campo, del Rímac.
Estos sujetos fueron intervenidos en un inmueble de la avenida Manuel Vargas, en el sector Ciudad y Campo, del Rímac.

Crimen en el Rímac

Como se recuerda, un obrero de construcción resultó herido en un ataque armado perpetrado la tarde del martes, 25 de noviembre, en la cuadra 3 de la avenida Amancaes, en el Rímac.

Según testigos consultados por RPP, al menos dos sujetos llegaron al lugar en una motocicleta, tras lo cual uno de ellos descendió del vehículo y disparó tres veces contra la víctima.

El trabajador sobrevivió al atentado, pero permanece hospitalizado.

Rímac PNP Inseguridad ciudadana Policía Nacional

