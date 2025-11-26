Capturan a tres presuntos miembros de ‘Los Injertos del Rímac’, banda vinculada a ataque a balazos contra obrero

Los intervenidos tenían en su poder una granada, cartuchos de dinamita, celulares y droga. | Fuente: PNP

En una rápida acción, agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de ‘Los Injertos del Rímac’, banda criminal vinculada al ataque a balazos contra un obrero, crimen perpetrado la tarde del martes, 25 de noviembre.

Estos sujetos fueron intervenidos en un inmueble de la avenida Manuel Vargas, en el sector Ciudad y Campo, del Rímac; donde las fuerzas del orden incautaron una granada, cartuchos de dinamita, tres celulares, droga y un mototaxi.

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional, identificó a los detenidos como Abraham Nuñez Chota, David Vergara y Deyanira Murga.

Según el alto mando, Nuñez Chota, alias ‘Gordo’, habría confesado su participación en el ataque armado contra el trabajador de la empresa constructora Besco, a la que ya venían extorsionando mediante el cobro de cupos.

“En una intervención rápida, gracias a la información debidamente procesada por la División de Inteligencia de la Dirincri, se ha intervenido a este irrecuperable, que, ante la evidencia, objetivamente, ha aceptado él que ha participado en este evento criminal”, manifestó.

El jefe policial refirió que alias ‘Gordo’ estaría vinculado a otros dos hechos de sangre perpetrados en la capital.

