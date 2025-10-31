Últimas Noticias
Gerenta de empresa de transporte colectivo recibe amenazas extorsivas de banda delincuencial en el Callao

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

La víctima contó en RPP que ha solicitado protección a la Policía y Fiscalía, pero hasta el momento no recibe ninguna respuesta por parte de las autoridades.

Policiales
La gerente de la empresa Transporte y Turismo Norte Chico SAC, que cubre la ruta Ventanilla con Pachacútec en el Callao, denunció en RPP que es víctima de extorsiones por parte de una banda criminal. 

Ella contó que el pasado miércoles 22 de octubre, un grupo de desconocidos la abordaron en el paradero de la empresa exigiendo el pago de un cupo a cambio de "seguridad". Asimismo, señaló que ante las amenazas y el acoso que recibe, tuvo que salir de la capital. 

"Ya tengo la denuncia hecha ante la Fiscalía, la Policía y sin embargo, no tengo ningún apoyo. Ya hemos mandado una carta al presidente Jerí y no hay ninguna respuesta, nos dicen 30 días, y en esos 30 días puede ser que yo ya ni siquiera esté acá. Por favor, se lo pido a todas las autoridades que nos apoyen. No es justo que yo tengo que estar escondida como una delincuente cuando yo no hice nada, señores autoridades. Ya basta, paren con esto", expresó para RPP. 

La denuncia fue puesta en el Departamento de Investigación Criminal de Ventanilla. La víctima incluso han solicitado medidas de protección, pero hasta la fecha su solicitud no ha sido atendida. Los integrantes de esta empresa piden a las autoridades acciones concretas para ubicar y capturar a esta banda delincuencial que los mantiene en zozobra y en constante amenaza.

