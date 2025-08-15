Capturan en Chorrillos a extranjero que subía a buses para asaltar a pasajeros: los amenazaba con tijeras

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sujeto utilizaba tijeras para amedrentar a sus víctimas. | Fuente: Serenazgo de Chorrillos

Agentes del Serenazgo de la Municipalidad de Chorrillos intervinieron a un delincuente subía a buses de transporte público con la fachada de vender caramelos, pero aprovechaba esto para robar a los pasajeros.

El detenido fue identificado como William Rodríguez Ontiveros, de nacionalidad venezolana. En el momento de la intervención, el sujeto portaba dos tijeras, de acuerdo con Javier Guevara, coordinador del Serenazgo de Chorrillos.

Según denunciaron los pasajeros, el extranjero subió al bus de la empresa Etul 4 S.A. con la excusa de vender caramelos, pero en realidad los amenazó con armas blancas, para obligarlos a comprarle y, posteriormente, robarles sus pertenencias.

“Estaba vendiendo caramelos y venía pasando. Yo le dije que no quería comprar, y entonces comenzó a decir que todos podíamos salir de la casa, pero no sabíamos si íbamos a regresar”, dijo una pasajera.

El chofer de la unidad, al percatarse de los ataques, aprovechó la luz roja de un semáforo ubicado frente al Centro de Altos Estudios Nacionales, para alertar a los agentes de Serenazgo que se encontraban en la zona.

Por su parte, los pasajeros de la unidad colaboraron cerrando el paso al delincuente, lo que permitió también su rápida detención.

“En el interior de dicho vehículo o de dicho bus se encontraba un sujeto, quien con la cuartada de vender caramelos dentro del bus, se le encontró dentro de su pertenencias dos armas blancas, tijeras, con las cuales se acercaba a las pasajeras, pero todas las pasajeras estaban llorosas, indicaban que tenía un cuchillo en las manos por lo que procedimos a intervenirlo de manera inmediata”, indicó Javier Guevara.

Modus operandi

Posteriormente, una pasajera denunció que esta no es la primera vez que Rodríguez sube a una unidad de transporte público para amenazar y robarle a sus víctimas con este modus operandi.

“Ese señor normalmente siempre sube. Yo siempre vengo en estos carros. No es la primera vez que él agarra y enseña algo que tiene filo. Siempre pasa mostrando su bolsillo”, señaló.

Asimismo, el sujeto ya ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes.