Delincuentes desataron balacera en una tienda del Callao: dos personas resultaron heridas

Dos personas resultaron heridas en un ataque armado, registrado en la cuadra cinco del jirón Vigil, en el distrito de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por la Policía Nacional, este ataque estaba aparentemente dirigido contra un joven que se encontraba comprando en una tienda.

Sin embargo, en la balacera, resultaron heridos Álex Cieza Torres (64), quien atendía el negocio, y Fernando Alarcón Mezarina, un joven de 21 años.

Ambos fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, donde permanecen en observación.

El violento ataque ha dejado atemorizados a los vecinos del jirón Vigil, quienes exigen mayor patrullaje, pues por este lugar también se ubica el hospital de rehabilitación del distrito de Bellavista.

