Delincuentes desataron balacera en una tienda del Callao: dos personas resultaron heridas

Jair Zevallos Morón

Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con la PNP, el ataque estaba dirigido contra un joven que se encontraba comprando en la tienda. Sin embargo, uno de los disparos afectó al bodeguero.

El violento ataque ha dejado atemorizados a los vecinos del jirón Vigil, quienes exigen mayor patrullaje
El violento ataque ha dejado atemorizados a los vecinos del jirón Vigil, quienes exigen mayor patrullaje

Dos personas resultaron heridas en un ataque armado, registrado en la cuadra cinco del jirón Vigil, en el distrito de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por la Policía Nacional, este ataque estaba aparentemente dirigido contra un joven que se encontraba comprando en una tienda.

Sin embargo, en la balacera, resultaron heridos Álex Cieza Torres (64), quien atendía el negocio, y Fernando Alarcón Mezarina, un joven de 21 años.

Ambos fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, donde permanecen en observación.

El violento ataque ha dejado atemorizados a los vecinos del jirón Vigil, quienes exigen mayor patrullaje, pues por este lugar también se ubica el hospital de rehabilitación del distrito de Bellavista.

Callao: detonan explosivo en gimnasio lleno de personas

Sujetos desconocidos detonaron un potente explosivo en un gimnasio ubicado en el segundo piso de un predio ubicado en el cruce de las avenidas Lima y Quilca, en el Callao, cerca del límite con el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

El atentado ocurrió anoche, cuando el recinto estaba lleno de personas que practicaban deporte, señalaron a RPP testigos.

“Las ventanas han estado abiertas y, de un momento a otro, han tirado un explosivo y todo se llenó de humo. Todo se nubló”, relató una usuaria.

“Justo yo llegaba y mis amigas han bajado, porque pensaban que era un incendio en el chifa (que opera en el primer piso)”, añadió.

