Chofer baleado en SJL: Fiscalía abrió investigación contra sospechoso del ataque armado

El chofer baleado fue internado de emergencia en una clínica local, donde permanece con pronóstico reservado.
El chofer baleado fue internado de emergencia en una clínica local, donde permanece con pronóstico reservado. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El sospechoso es investigado por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, extorsión y tráfico ilícito de drogas.

El Ministerio Público informó que ha abierto investigación contra un sujeto acusado de perpetrar el ataque armado en el que resultó herido un chofer de la empresa Santa Catalina, en la avenida El Sol, en San Juan de Lurigancho (SJL).

En un comunicado, la institución informó que la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho-Zona Media inició investigación preliminar contra M. A. A. Q. (46) “por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, extorsión y tráfico ilícito de drogas (microcomercialización), en agravio de un conductor de transporte público”.

“De acuerdo con las indagaciones, el investigado habría disparado a la víctima cuando este conducía un bus de la empresa de transporte público Santa Catalina (ruta 23-C) en las inmediaciones de la avenida El Sol”, indicó el Ministerio Público en el documento.

“Luego del incidente, el implicado se dio a la fuga y el conductor fue trasladado de emergencia a una clínica, donde su estado de salud es reservado”, añadió.

La institución sostuvo que continúa realizando las diligencias “urgentes e inaplazables” para identificar a los demás responsables del atentado, “así como asegurar elementos de prueba con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional”.

Conductor en estado crítico

Como se recuerda, el chofer de la empresa Santa Catalina resultó gravemente herido en el ataque armado, perpetrado en vísperas del paro de transportistas convocado para el lunes, 6 de octubre.

El conductor fue trasladado de emergencia a una clínica local, donde permanece con pronóstico reservado.

Al respecto, esta mañana, ATV informó que el estado de salud del chofer es crítico, ya que tiene comprometidos un riñón y el colon, debido a los impactos de bala recibidos.

Tags
SJL San Juan de Lurigancho Empresa Santa Catalina Inseguridad ciudadana Ministerio Público

