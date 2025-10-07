Incendian bus de transporte público en plena vía pública en Santa Anita

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El bus estaba apartado en la calle María Parado de Bellido. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un bus de la empresa de transportes Cuarenta Integrada S.A. (Etrancisa), conocida popularmente como ‘La 40’, fue incendiado en plena vía pública, en una calle del distrito de Santa Anita.

La unidad, afortunadamente vacía, estaba estacionada en el frontis de la casa del hermano de su propietario, en la calle María Pasado de Bellido, en la urbanización Huáscar, en el citado distrito del este de Lima.

Vecinos consultados por RPP aseguraron que vieron a dos sujetos en una motocicleta, rondando en actitud sospechosa; por lo que presumen que estarían vinculados con el atentado.

En el ataque, afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, pero el bus quedó completamente calcinado.



Así quedó el bus tras ser atacado. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Ataque en investigación

Agentes de la Comisaría PNP de Santa Anita llegaron al lugar y comenzaron con las pesquisas preliminares, a fin de determinar el móvil del atentado, así como para identificar a los presuntos atacantes.

No se descarta que este crimen esté relacionado con un nuevo caso de extorsión contra transportistas, pero esto deberá ser dilucidado con las investigaciones.

Los buses de la empresa de transportes Cuarenta Integrada S.A. cubren la ruta La Molina-San Juan de Lurigancho.

Este ataque se produce en medio de una ola de atentados contra transportistas en Lima y Callao, lo que llevó a este gremio a acatar un paro general el lunes, 6 de octubre.

