Atacan a balazos a otro bus con pasajeros a bordo y hieren a chofer en San Juan de Lurigancho

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un conductor de la empresa de transporte Santa Catalina resultó herido tras ser baleado en la cabina de su bus, que transportaba pasajeros, en la cuadra 5 de la avenida El Sol, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El ataque, perpetrado por dos sujetos en una motocicleta lineal, se suma a la serie de embestidas contra choferes, impulsadas por extorsiones que han intensificado la inseguridad en las rutas de Lima y Callao.

La Policía Nacional acordonó la zona y el herido fue evacuado a la clínica San Juan Bautista, donde permanece en estado crítico.

Este incidente ocurre cuando varios gremios de transportistas han anunciado un paro de 24 horas para este lunes 6 de octubre, tras el asesinato en la víspera del chofer de otro bus de transporte público en San Juan de Miraflores.

Según información preliminar de la Policía, los agresores impactaron disparos directamente contra la cabina del chofer, que es conocido como Arturo, sin que se reporten heridos adicionales entre los ocupantes del vehículo.

Testigos oculares, entre ellos otros conductores de la misma ruta, describieron la escena como un asalto repentino que interrumpió el flujo vehicular en la avenida El Sol, una de las principales arterias de San Juan de Lurigancho.

Otro chofer de la empresa Santa Catalina, quien circulaba delante del bus atacado, relató los pormenores del incidente.

"Mira, yo venía delante de él, o sea, eso iba a ser para mí. Entonces, yo he pasado, ( y él) venía atrás mío, y ahí lo agarraron. Lo que pasa (es que) nosotros estamos en un momento difícil, y esta extorsión ya se ha desbordado, ya prácticamente están agarrando a los conductores. Nosotros estamos pagando cupo, por unidad pagamos 200 soles", dijo a RPP.

Personal de la División de Emergencia de la Policía llegó al lugar para acordonar la zona y recabar evidencias, mientras familiares del herido se trasladaron a la Clínica San Juan Bautista para obtener actualizaciones sobre su estado de salud.

Hasta el cierre de esta nota, no se habían reportado detenciones relacionadas con el atentado, y las autoridades investigan si el ataque está vinculado a la ola de extorsiones que azotan al sector transporte en Lima.

Asesinan a chofer en San Juan de Miraflores

El sábado 4 de octubre, en el distrito de San Juan de Miraflores, el conductor de la empresa Lipetsa, Daniel José Cedeña Alfonso, de nacionalidad venezolana, fue asesinado a balazos en la avenida Miguel Iglesias.

Según testigos consultados por RPP Noticias, el bus de la ruta habitual fue seguido por dos hombres en motocicleta, quienes aprovecharon un congestionamiento vehicular para que uno de ellos descendiera y disparara dos veces a través de la ventana de la cabina.

Los pasajeros y efectivos policiales trasladaron de inmediato al herido al Hospital María Auxiliadora, cercano al lugar, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La empresa Santa Catalina ha sido blanco recurrente de estas agresiones. Hace dos semanas, un conductor de la ruta C sufrió un ataque en la misma modalidad, lo que motivó movilizaciones iniciales por parte de sus trabajadores.

En un comunicado emitido este domingo, la empresa Santa Catalina anunció su adhesión al paro convocado por gremios transportistas, sumándose a la paralización de labores prevista para el lunes.