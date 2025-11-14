Últimas Noticias
Chorrillos: PNP intervino a cerca de 200 motociclistas que realizaban piques ilegales en la Costa Verde [VIDEO]

Wendy Milla Loo

·

Los detenidos realizaban peligrosos piques nocturnos en la Costa Verde, muchos de ellos con acompañantes y sin cumplir las normas de tránsito, generando malestar en los vecinos por el ruido y la inseguridad.

Policiales
00:00 · 01:42
El operativo contó con el apoyo del personal de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y el Grupo Terna.
El operativo contó con el apoyo del personal de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y el Grupo Terna.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, intervino a cerca de 200 motociclistas que realizaban piques a la altura de la bajada de la avenida Huaylas, en el distrito limeño de Chorrillos.

Cada uno de los sujetos iba acompañado de sus parejas, incumpliendo el reglamento de tránsito que prohíbe el traslado de dos personas en estas unidades menores. Asimismo, no llevaban chalecos reflectantes, desacatando el Decreto Supremo N.° 033-2001-MTC. Así lo informó Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP.

“La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Trata de Personas, apoyado con el personal de Dinoes, el grupo Terna e Inteligencia ha ejecutado un operativo en la Costa Verde, exactamente a la altura de la bajada de la avenida Huaylas, en Chorrillos. Se han intervenido cerca de 200 motociclistas, cada uno, casi todos con su respectiva pareja, incumpliendo el Reglamento Nacional de Tránsito, estacionados en zona rígida, sin el chaleco reflectante, como manda la norma”, indicó.

Cabe precisar que el operativo contó con el apoyo del personal de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y el Grupo Terna.

Vecinos mortificados

Los vecinos de Chorrillos han expresado que se encuentran mortificados por el ruido y el peligro que representan los piques ilegales en esta parte del circuito de playas de la Costa Verde.

Según indican, los piques ilegales suelen empezar por las noches y se extienden hasta altas horas de la madrugada.


Chorrillos Policía Nacional PNP piques Inseguridad ciudadana

