Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 19 de agosto | "Pedro, tomando la palabra, dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido"
EP 1052 • 12:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Dictan 18 de meses de prisión preventiva para extranjero sospechoso de asesinar a policía en Los Olivos

Dictan 18 de meses de prisión preventiva para extranjero sospechoso de asesinar a policía en Los Olivos
Dictan 18 de meses de prisión preventiva para extranjero sospechoso de asesinar a policía en Los Olivos | Fuente: Corte Superior de Lima Norte
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Corte Superior de Lima Norte tomó esta medida contra el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire, investigado por el delito de homicidio calificado en agravio del efectivo policial Juan Carlos Diaz Chapoñan.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corte Superior de Lima Norte dictó 18 de meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire, investigado por el delito de homicidio calificado en agravio del efectivo policial Juan Carlos Diaz Chapoñan.

Chanchamire Ibarra también es investigado por homicidio en grado de tentativa contra los policías Klismann Gonzalo Campián y Jefferson Bonafon León, además del delito de extorsión.

En tanto, al ciudadano venezolano Romuald Nochie Sucre también se le dictó la medida de prisión preventiva por el mismo plazo y por los delitos antes mencionados. Asimismo, el Juzgado Penal dispuso su inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

Días atrás, el Ministerio Público informó que abrió una investigación contra el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra (27), principal sospechoso del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, ocurrido durante una persecución por la Panamericana Norte, en la jurisdicción de Los Olivos.

En un comunicado, el organismo detalló que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos inició investigación preliminar para el extranjero “por el presunto delito de homicidio calificado”.

“El sujeto también es investigado por el delito de extorsión en agravio del propietario de un local comercial en el mismo distrito”, añadió el Ministerio Público.

Como parte de las pesquisas, se ha dispuesto que “la División de Investigación de Homicidios de la PNP recabe la declaración del investigado y los policías que lo intervinieron, así como el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y los informes periciales de criminalística”. 

Asimismo, se dispuso que "se practique la inspección técnico policial, entre otras diligencias para determinar la responsabilidad penal del investigado".

Sospechoso fue detenido el año pasado, pero liberado días después

En diálogo con RPP, el general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, denunció que el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, sospechoso de asesinar al suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán fue detenido el año pasado, pero liberado a los pocos días.

El alto mando advirtió que, en aquel momento, un representante del Ministerio Público determinó la liberación del extranjero, pese a que estaba involucrado en una serie de ilícitos.

“Esta persona fue detenida con armas, fue detenida con droga, se le encontró llamadas, mensajes de explotación sexual, participaba en extorsiones, les cobra cupos a las meretrices. Es una serie de hechos que realmente en su momento mereció la detención y estuvo detenido como 14 días”, manifestó.

“Sin embargo, el día 16 de agosto del año 2024, el doctor Sebastián Gregorio Gamonal Silva señaló que, como esta persona tenía arraigo domiciliario, porque vivía en la cuadra 25 de la avenida Arequipa, era fácilmente ubicable y, por lo tanto, podía salir en libertad. Y le da libertad inmediatamente”, agregó.

Jesús Alberto Chanchamire Ibarra es sindicado por el Ministerio del Interior (Mininter) como el principal sospechoso del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán durante una persecución por la carretera Panamericana Norte.

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
asesinato Los Olivos

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA