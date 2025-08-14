Capturan a sospechoso de asesinar a suboficial PNP en enfrentamiento en Los Olivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que en las últimas horas se ha detenido al principal sospechoso del asesinato de un suboficial PNP durante una persecución en el distrito de Los Olivos.

Se trata de un sujeto de nacionalidad venezolana, identificado como Jesús Alberto Chanchamire Ibarra; quedando aún pendiente la detención de su cómplice.

“Se dispuso una alerta máxima inmediata para dar con el paradero del segundo sujeto que participó en el crimen. Se estableció el Plan Cerco y viene accionando personal de inteligencia”, informó el Mininter, quien recalcó que este homicidio “no quedará impune”.



Policía asesinado en Los Olivos

El suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán fue asesinado durante una persecución a dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta, por la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción de Los Olivos.

El agente fue herido mortalmente en el intercambio de disparos. Fue trasladado de emergencia a un hospital de la jurisdicción, donde se confirmó su lamentable deceso.

Díaz Chapoñán brindaba servicios en la Comisaría PNP Laura Caller, en el distrito de Los Olivos.

Tristemente, este no es el único caso de un policía asesinado a manos de delincuentes. A inicios de agosto, el suboficial PNP José Gabriel Munive Gurmendi fue abatido cuando intentó frustrar el robo de un camión de abarrotes en el distrito de La Victoria.

