Crimen en Carabayllo: hombre fue asesinado a balazos cuando salía de observar un partido de fútbol

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Tras el ataque, los responsables del crimen escaparon en una motocicleta. Por otra parte, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Sergio E. Bernales de Collique; sin embargo, los médicos del centro de salud solo confirmaron su deceso.

Lima
00:00 · 01:14
Los efectivos de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen.
Los efectivos de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un hombre, identificado como Percy Ocejo Núñez, fue asesinado a balazos frente a una losa deportiva del sector Ángeles de Naranjal, en el distrito limeño de Carabayllo, según confirmaron a RPP fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima había asistido a observar un partido de fútbol y, cuando estaba a punto de retirarse del lugar a bordo de un vehículo color gris, fue atacado de varios disparos.

El brutal ataque causó pánico entre los asistentes del evento deportivo.

Asimismo, según los vecinos, los autores del crimen fueron dos hombres quienes huyeron de la zona en una motocicleta después de disparar contra Osejo Núñez.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Sergio E. Bernales de Collique; sin embargo, los médicos del nosocomio solo confirmaron su deceso.  

Policía Nacional acordonó la escena del crimen

Los efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen tras ser informados sobre el hecho.

Por el momento, se desconocen las causas del asesinato; sin embargo, el caso es materia de investigación.

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Carabayllo Inseguridad ciudadana Asesinato

