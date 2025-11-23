Coronel Víctor Revoredo pide cautela al alquilar viviendas a extranjeros ante casos de criminalidad: “Hagan un filtro”

El alto mando policial hizo el pedido al informar a los medios de comunicación sobre la intervención a una vivienda ubicada en Pachacamac con más de 30 venezolanos. | Fuente: RPP

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), pidió a los peruanos tener un mayor “filtro” al momento de alquilar sus viviendas a los ciudadanos extranjeros. El alto mando advirtió que estos espacios suelen ser utilizados por organizaciones criminales como "búnker", donde se reúnen antes de cometer actos ilícitos.

“Los ciudadanos extranjeros nos están traicionando y les entregamos las viviendas con piscina. Entonces, también se hace un llamado a los ciudadanos peruanos, por favor, que hagan un filtro, que no entren en las viviendas así, porque ahí es donde van a dar rienda a sus bajos instintos”, señaló.

Revoredo reiteró su pedido a los peruanos, alertando que los mismos propietarios se ponen en riesgo a ser extorsionados si los integrantes de bandas criminales usan sus viviendas como centros de operaciones.

“Le pedimos a los peruanos de bien, por favor, que nos ayuden. Ese dinero que les llega a sus arcas, ese dinero manchado de sangre, de damas que lloran, les pedimos que no regalen las viviendas, porque también se ponen en riesgo. Después a ellos mismos los empiezan a extorsionar”, acotó.

Intervención en Pachacamac

El alto mando policial hizo el pedido al informar a los medios de comunicación sobre la intervención a una vivienda ubicada en Pachacamac con más de 30 ciudadanos de nacionalidad venezolana. Estos sujetos habrían llegado hasta el sur de la capital desde distintas zonas de Lima Norte, como Oquendo y Chuquitanta, según la PNP.

Asimismo, Revoredo indicó que en el lugar de la intervención hallaron bebidas alcohólicas; además, se presume que se estaban reuniendo a modo de celebración para luego volver a delinquir.

Finalmente, el coronel manifestó que, por el momento, se están realizando las identificaciones de estas personas para conocer si previamente han estado inmersos en hechos delictivos.