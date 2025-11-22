Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP y Ministerio Público ejecutaron megaoperativo contra remanentes de ‘Los Injertos del Cono Norte’: hay 14 detenidos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Como parte de esta operación, se allanaron 23 inmuebles y más de diez celdas de distintos centros penitenciarios. Los detenidos serían mandos principales y medios de la organización liderada por alias ‘El Monstruo’, hoy recluido en Paraguay.

Lima
00:00 · 03:46
El megaoperativo se realizó en distintos inmuebles de Lima y Loreto.
El megaoperativo se realizó en distintos inmuebles de Lima y Loreto. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Nuevo golpe contra el crimen organizado. Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con personal del Ministerio Público, ejecutaron esta madrugada un megaoperativo contra los remanentes de ‘Los Injertos del Cono Norte’, peligrosa banda criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, hoy recluido en Paraguay.

En la operación, se allanaron 23 inmuebles en Lima y Loreto, así como 14 celdas de diversos centros penitenciarios del país, informó a RPP el general PNP Marco Conde Cuéllar, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

“Se viene interviniendo simultáneamente en diversos distritos de Lima, como es Comas, Carabayllo, Puente Piedra; también en Loreto. Estamos haciendo registro en 14 celdas, porque es una investigación que se realiza contra una organización criminal muy conocida”, detalló.

Sobre el allanamiento ejecutado en prisiones, el coronel PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la División de Alta Complejidad (Diviac), indicó que las investigaciones arrojaron indicios de que “continuarían desarrollándose las actividades delictivas, donde estarían implicados integrantes de esta organización criminal que están recluidos en establecimientos penitenciarios”.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que, como parte del megaoperativo, se ha intervenido a 14 presuntos integrantes de la organización, entre altos mandos y mandos medios. Estas personas permanecerán detenidas preliminarmente por 15 días, según la orden judicial. 

“De acuerdo a las indagaciones, la organización criminal operaba desde el 2022 y habría cometido los delitos de extorsión, secuestro y homicidio en los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martin de Porres y Los Olivos”, refirió la institución.

“El cobro de cupos a los negocios formales tenían una cuota inicial de entre S/ 10 000 y S/ 80 000, y también se cobraba entre uno y cinco soles diarios a mototaxis y combis”, agregó.

Según el Ministerio Público, otra de las modalidades para extorsionar a las empresas de transporte habría sido a través de la venta de tarjetas de polladas o chuletadas “para justificar el pago bancario o físico de sus actividades ilícitas”.

Detalles del megaoperativo

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los allanamientos se realizaron en 21 inmuebles de Lima (12 en Comas, dos en Villa El Salvador, dos en Puente Piedra, uno en Carabayllo y uno en el Callao); así como dos en la región Loreto, en la selva peruana.

Los sospechosos, en su mayoría, fueron detenidos en la región Lima. En Loreto, en tanto, fue capturada una ciudadana venezolana, sindicada de pertenecer a la organización criminal.

La Policía Nacional detalló que las celdas allanadas se ubican en los penales de Santa Mónica, de Lurigancho, de Ancón, de Cañete y de Huaral.

Te recomendamos

Informes RPP

El derecho al asilo: mecanismo de protección ahora en debate

El derecho de asilo ha sido concebido como un mecanismo de protección frente a la persecución política. Su evolución ha estado marcada por momentos de tensión diplomática, debates jurídicos y casos emblemáticos que han puesto a prueba la soberanía nacional y el respeto por los derechos humanos.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Los Injertos del Cono Norte Policía Nacional Ministerio Público Inseguridad ciudadana El Monstruo Erick Moreno Hernández

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA