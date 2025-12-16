Crimen de ‘Tuki Tuki’: DJ se encuentra en estado crítico tras ataque armado en el que murió el payasito

El joven DJ se encuentra en el área de Trauma Shock del Hospital Nacional Hipólito Unanue. | Fuente: RPP

El pasado jueves, 11 de diciembre, Roger Gallegos Rodríguez, conocido en el mundo artístico como el payasito ‘Tuki Tuki’, murió en un feroz ataque armado, perpetrado en la zona de Huaycán, en el distrito de Ate.

En el atentado, resultaron heridos dos colaboradores del artista, entre ellos Christian Arrasco Shapiama, DJ de 28 años, que se encuentra en estado crítico.

El joven está internado en el área de Trauma Shock del Hospital Nacional Hipólito Unanue, con pronóstico reservado. Arrasco Shapiama recibió cuatro impactos de bala, uno de ellos en el pulmón, señalaron sus familiares a RPP.

“El doctor me dijo que, a pesar de todo esto, la saturación de mi hermano también empieza a bajar. Es por eso que mi hermano está en Trauma Shock, con oxigenación vigilada. Si llegara a pasar algo, inmediatamente a mi hermano le tienen que intubar”, aseguró Dora Arrasco, hermana del DJ.

“Yo he estado pidiendo un apoyo al ministro del Interior, que no deje este caso. Pedimos justicia, tanto por las familias del chico (de ‘Tuki Tuki’), también mi hermano”, agregó.



Crimen en investigación

En tanto, continúan las investigaciones en torno al ataque armado que acabó con la vida del payasito ‘Tuki Tuki’.

Según sus familiares, el artista fue contratado para animar una fiesta infantil en la zona de Huaycán; pero, al momento de llegar al punto acordado, aparecieron sicarios que le dispararon a sangre fría.

Los deudos revelaron que el artista había recibido amenazas de extorsionadores, que le exigían una fuerte suma de dinero para dejarlo trabajar en paz. Ellos creen que el crimen está vinculado con esta banda criminal.

