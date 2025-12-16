Conductores de empresa Etcapsa retoman sus labores pese a amenazas: “Que el Gobierno nos dé seguridad para seguir trabajando”

Agentes de la Policía Nacional resguardan el patio de maniobras de la empresa de transportes. | Fuente: RPP

Pese a ser víctimas de amenazas y extorsiones, los conductores de la empresa de transportes Carmen de la Punta S.A., conocida como Etcapsa y que cubre la ruta Ate – Callao, han salido a laborar de manera parcial.

Uno de los conductores afectados, quien ha preferido mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, refirió que entre el 40 % y 50 % de las unidades de la empresa han salido hoy, martes, a laborar.

“A pesar de todo esto, nosotros estamos trabajando, pero unos cuantos. Sí están saliendo a trabajar, casi serán el 40 % [o] el 50 % que hemos salido a trabajar. Hay que seguir trabajando y que se ponga el Gobierno más que nada, que nos dé la seguridad del caso para seguir trabajando”, indicó.

Un equipo de RPP llegó hasta el patio de maniobras de la empresa de transportes ubicado en la avenida Ferrocarril, en la urbanización Santa Elvira, en Ate, y comprobó que agentes de la Policía Nacional resguardan el portón del inmueble. Sin embargo, los conductores han referido que continúan con temor ante las constantes amenazas que reciben de delincuentes.

El caso

Los conductores de la empresa Carmen de la Punta S. A. suspendieron sus actividades luego de sufrir amenazas extorsivas durante el fin de semana.

Los choferes denunciaron que vienen recibiendo mensajes intimidatorios, en los que delincuentes les exigen un pago total de S/ 20 000: S/ 10 000 como cuota inicial y otros S/10 000 como un cupo mensual. Caso contrario, señalaron que atentarán contra las unidades y los trabajadores.

Uno de los conductores indicó incluso que evalúa retirarse del rubro, pues refirió que no quiere poner en riesgo su vida y la tranquilidad de su familia.

“No salgo a trabajar, y si sales a trabajar, si vas a salir o regresas a casa, o no regresas a casa, ese es el temor. Vamos a ver qué se dice en el día hasta en la noche y mañana podremos laborar o no. Si no hay solución, tendremos que dedicarnos a otro rubro", expresó.