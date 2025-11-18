Desarticulan banda criminal ‘La Dinastía de los Hijos de Dios’, vinculada a extorsiones en Lima Norte

Los sospechosos tenían en su poder artefactos explosivos, municiones, teléfonos celulares, entre otros. | Fuente: PNP

Siguen cayendo las organizaciones criminales. Esta vez, agentes de la Policía Nacional desarticularon la banda ‘La Dinastía de los Hijos de Dios’, vinculada a extorsiones en la zona norte de Lima.

En un operativo realizado en Puente Piedra, las fuerzas del orden capturaron a tres presuntos integrantes de organización, entre ellos un adolescente de 16 años.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que la banda está vinculada a diversos ataques contra comercios y hechos de violencia afines, perpetrados en distritos del norte de la capital, como Ancón.

Los sospechosos tenían en su poder seis artefactos explosivos, municiones, 12 teléfonos celulares, una placa vehicular presuntamente falsificada y dos motociclistas.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para que continúen con el proceso contra los estos individuos.



Amedrentaban a sus víctimas

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Policía Nacional indicó que los miembros de ‘La Dinastía de los Hijos de Dios’ se dedicarían “a extorsionar a locales comerciales, además de amedrentar a sus víctimas mediante mensajes extorsivos y disparos contra sus establecimientos”.

Cabe mencionar que este operativo se ha realizado en el marco del estado de emergencia, que está próximo a cumplir sus primeros 30 días.

No obstante, el presidente José Jerí anunció que la medida será prorrogada, a fin de continuar con las acciones del Gobierno contra la delincuencia en Lima y Callao.



