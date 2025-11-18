José Jerí anunció que el estado de emergencia en Lima y Callao será prorrogado

José Jerí supervisó la implementación de un centro de comando temporal en el Callao. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, José Jerí, aseguró que el estado de emergencia en Lima y Callao será prorrogado, a fin de continuar con las acciones emprendidas por el Gobierno para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

El jefe de Estado hizo este anuncio a poco de cumplirse los 30 días de la medida original, que entró en vigor el pasado 22 de octubre.

“Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar; eso, por un lado. Segundo, no nos estamos amilanando ante la delincuencia que, ante cualquier acción del Estado, reacciona. Es evidente la guerra en la cual estamos contra ellos”, manifestó.

Jerí sostuvo que, cuando asumió la Presidencia, encontró cifras de criminalidad en crecimiento, con una “inacción” del Estado. No obstante, indicó que su gestión ha logrado controlar el crecimiento de la delincuencia y que el siguiente paso es hacer que las cifras disminuyan.

El mandatario brindó estas declaraciones tras supervisar la implementación de un centro de comando temporal, en el Callao; donde la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo podrán coordinar en tiempo real operativos para fortalecer el control territorial en zonas críticas de la provincia constitucional.

“Tiene por objetivo ser un centro de comando temporal para articular esfuerzos y dar tranquilidad a la población, más aún cuando estamos próximos a fiestas y que ustedes merecen estar más tranquilos, no solo acá, sino en todo el país”, refirió Jerí.



Estado de emergencia en Lima y Callao

Cabe recordar que el estado de emergencia en Lima y Callao entró en vigor a las 00:00 horas del pasado 22 de octubre, medida que el propio Jerí anunció en un escueto mensaje a la Nación.

“Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas en Lima Metropolitana y el Callao y presenta un nuevo enfoque”, declaró en aquella oportunidad.

“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, sentenció.

