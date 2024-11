Delincuente se hizo pasar como cliente para asaltar a un repartidor en El Agustino

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales El Agustino: repartidor denuncia que fue asaltado por un falso cliente

Un repartidor denunció que un delincuente se hizo pasar por un cliente y le robó dinero en efectivo y su celular, a la altura de la avenida Riva Agüero, en el distrito limeño de El Agustino.

La víctima, de 26 años, contó que lo contactaron para dejar un vestido en un inmueble, pero el falso cliente -identificado como Erick Barreal Reyesalias- y una mujer lo interceptaron violentamente para asaltarlo.

“Fui a entregar el pedido, me dijo que esperara y que iba a bajar. Ahí fue donde llegó la señora y al rato vi que la señora le señaló mi moto y yo pensé que me iba a robar la moto. Al momento que volteo lo veo y acelero la moto para salir, pero ya me había empujado. Estaba en el suelo y me había golpeado la rodilla, me quitó el celular y se fue”, contó el agraviado.

Barreal Reyesalias huyó a bordo de una motocicleta después de perpetrar el asalto.

En su desesperación, el repartidor trató de seguir al delincuente; sin embargo, desistió y acudió a la sede de Monitoreo de Seguridad Ciudadana de El Agustino, donde se hizo seguimiento a las cámaras y se ubicó a la motocicleta donde iba el maleante, quien fue intervenido en la avenida Riva Agüero.

El gerente de Seguridad Ciudadana de El Agustino, Jorge Nieves, detalló que Erick Barreal tiene antecedentes penales y, anteriormente, ha sido arrestado por pertenecer a una banda que asaltaba a los delincuentes, así como por asaltar a los pasajeros de un bus del transporte público.

“Desconocemos por qué razón esta persona está en las calles delinquiendo nuevamente”, acotó el funcionario.

Al cierre de la nota, el malhechor se encontraba detenido en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía, ubicada en la avenida España.