Adulto mayor habría sido asesinado en Canta y familia denuncia que les impiden retirar el cuerpo de la morgue

El último miércoles, en horas de la mañana, se encontró el cuerpo sin vida de un adulto mayor identificado como Santos Baldeón Silvestre, de 70 años, quien habría sido cruelmente asesinado en la zona del Valle del Chillón, en la provincia limeña de Canta.

Sin embargo, sus deudos se encuentren doblemente consternados, no solo por las circunstancias de su muerte, sino porque, según denunciaron, la Morgue Central de Lima les impide retirar el cadáver para darle cristiana sepultura, y les ha indicado que deben esperar hasta el próximo miércoles para ello.

Les indican que deben esperar a la dentista

Saraí Baldeón, hija de la víctima, relató que el cadáver de su padre fue hallado con signos de tortura, pues le habrían cercenado parte del cuerpo. Además, indicó que, días antes, su progenitor había denunciado el robo de su ganado.

Además, señaló que en la morgue le dicen que recién podrá retirar el cadáver cuando la dentista de la entidad regrese el próximo miércoles, 13 de noviembre, pues ella habría sido la que recibió el cuerpo y debe dar la autorización.

“El día miércoles, por la mañana, el cuerpo de mi papá fue encontrado con signos de tortura, porque no tiene la mano derecha ni el brazo izquierdo, signos de que lo han torturado, lo han matado, la verdad, no sé por qué, me imagino por robarle", relató a RPP.

"Ese mismo día lo han traído a la morgue, por la tarde, y hasta ahora no lo puedo sacar. Me dicen que la dentista que lo ha recibido, la señora Carmen, ella misma debe darle de alta y que llega el próximo miércoles todavía", agregó.

La hija de la víctima hizo un llamado a las autoridades para que le permitan agilizar los trámites burocráticos y retirar cuanto antes el cadáver de su padre para darle cristiana sepultura. Además, pidió una investigación célere de los hechos que permitan la captura de los asesinos.