¡En pleno estado de emergencia! Motociclista fue acribillado en la puerta de una pollería en Los Olivos

Los crímenes en Lima continúan, pese al estado de emergencia decretado el pasado martes por el Ejecutivo.

Este sábado, dos delincuentes que se desplazaban en motocicleta interceptaron y asesinaron a balazos a otro motociclista que se encontraba en su vehículo, a plena luz del día, esperando en el frontis de una pollería de la cuadra 46 de la avenida Universitaria, en el distrito limeño de Los Olivos.

Criminales se ensañaron contra la víctima

La víctima, que llevaba un casco, se percató de la llegada de los dos individuos cuando el copiloto, provisto de un arma de fuego, le disparó directamente al cuerpo, por lo que terminó cayendo sobre la pista y murió en el acto, según revelaron las cámaras de seguridad de la zona.

El delincuente antes de huir descargó otra ráfaga de disparos contra su objetivo, tras lo cual ambos desconocidos fugaron en motocicleta por la avenida Universitaria en dirección hacia Comas, al norte de Lima.

El hombre sin vida quedó sobre el pavimento a un lado de su motocicleta que manejaba. Personal de la Policía llegó a la zona y aisló la escena de un crimen, dejando a los vecinos consternados, quienes exigieron mayor presencia de patrulleros en sus calles.