¡En pleno estado de emergencia! Chofer de combi fue acribillado por sujetos a bordo de motocicleta en el Callao

Los crímenes en el Callao continúan, pese al estado de emergencia decretado el pasado martes por el Ejecutivo.

La noche de este viernes, unos sujetos armados dispararon contra un vehículo de transporte público de la empresa Ramón Castilla. El ataque acabó con la vida del conductor y dejó herido de gravedad a un pasajero. El hecho criminal ocurrió en la cuadra 11 de la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

Según informó la Policía Nacional, la víctima mortal fue identificada como Walter Leoncio Sandoval Castro (53), quien murió tras recibir varios impactos de bala. Según testigos, los criminales interceptaron la unidad a bordo de una motocicleta, cuando esta se dirigía a su último paradero.

Producto de los disparos, un pasajero resultó herido con una lesión en la pierna izquierda, por lo cual fue trasladado de emergencia al hospital del sector.

Empresa de transportes recibía amenazas de extorsionadores

Agentes de la Región Policial Callao iniciaron las diligencias correspondientes para identificar a los responsables del ataque que se da en el tercer día del inicio del estado de emergencia, cuya finalidad es reforzar la seguridad en los distritos del primer puerto y Lima Metropolitana.

Según las autoridades, la empresa de transportes Ramón Castilla, que cubre la ruta Lima - Callao, venía recibiendo amenazas por parte de una organización criminal.