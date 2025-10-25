Feminicidio en el Callao: una mujer fue asesinada dentro de un hostal de La Perla

El crimen fue perpetrado en el tercer piso del hospedaje Pacific. | Fuente: RPP / Rosario Rojas

Un nuevo feminicidio conmociona al país. Una joven fue asesinada el viernes, 24 de octubre, dentro de un hostal, ubicado en el cruce de las avenidas Pacífico y Callao, en el distrito chalaco de La Perla.

El presunto homicida -identificado como Aarón Humberto Zavaleta-, quien sería suboficial de la Marina, intentó suicidarse tras cometer el crimen, informó el general PNP Isaac Andía, jefe de la Región Policial Callao.

En diálogo con la prensa, el alto mando detalló que el sujeto se escondió en su domicilio, ubicado a escasas cuadras del citado hotel, y permaneció escondido hasta que llegaron los policías.

“Él ha sido intervenido ya en su domicilio, que es acá, a cinco cuadras, en una habitación que alquilaba. En primera instancia se encierra en una habitación que está en el cuarto piso (de una casa), en el pasaje Lago Titicaca”, declaró el general PNP.

“Él se encierra, pone muebles y como estaba premunido de un arma de fuego, amenazaba en quitarse la vida. Aún así, hemos intervenido con personal de SUAT, ha roto la puerta”, añadió.



Presunto homicida hospitalizado

Según Andía, el presunto feminicida refirió haber ingerido pastillas para quitarse la vida, por lo que fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece en condición estable y con resguardo policial.

En tanto, agentes de la Policía Nacional llegaron al hostal donde se cometió el crimen y estableció un perímetro, para realizar las pesquisas correspondientes.

El noticiero 24 Horas, de Panamericana Televisión, informó que Aarón Humberto Zavaleta hostigaba a la joven para que retomen su relación. Es más, según este medio, el presunto feminicida habría llamado a los familiares de la víctima para confesarles el crimen.

Cabe mencionar que la mañana del viernes se registró otro asesinato de una mujer en el Callao. Esta vez, la víctima, una joven trabajadora fue interceptada a pocos metros de su casa por sicarios, que le dispararon a sangre fría.

