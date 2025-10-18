Falleció madre de familia que resultó herida en ataque armado contra combi en Lurín

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una víctima más de la inseguridad ciudadana. Este sábado, el Hospital Villa El Salvador confirmó el lamentable deceso de la madre de familia que había resultado herida en el ataque armado perpetrado el pasado jueves contra una combi de transporte público, en el distrito de Lurín.

En un comunicado, la institución indicó que la mujer falleció “debido a un paro cardiorrespiratorio, como consecuencia de su grave estado de salud”.

“Expresamos nuestras condolencias a la familia en esta irreparable pérdida, que también llena de pesar a todo nuestro equipo humanos”, agregó el nosocomio.

Como se recuerda, la noche del pasado 16 de octubre, sicarios perpetraron un ataque armado contra una combi de transporte urbano en el distrito limeño de Lurín. En el atentado, murió el conductor de la unidad, mientras que tres pasajeros resultaron heridos, entre ellos la madre de familia que perdió la vida este sábado.

La mañana del viernes, a través de RPP, los hijos contaron que su madre estaba en estado crítico, debido a que recibió un impacto de bala en la cabeza. Entre sollozos, una de sus hijas pidió a los médicos agotar todos sus esfuerzos para salvar a su progenitora.

“A mi mamá prácticamente la han desahuciado, (me han dicho) que puede ser que en una hora fallezca o en dos, tres días”, declaró.



Sobre los otros heridos en el ataque armado

El Hospital Villa El Salvador brindó detalles sobre los otros dos heridos en el ataque armado, una mujer de 48 años y un joven de 25.

Sobre la mujer, la institución indicó que continúa en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), “con evolución estacionaria y pronóstico reservado”.

En tanto, respecto al varón, el nosocomio indicó que este fue referido al Hospital Rebagliati, en Jesús María, “para continuar con su atención”.