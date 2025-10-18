Detienen a tres policías acusados de cobrar coima a conductor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tres agentes de la Policía Nacional fueron detenidos en las últimas horas, luego de ser acusados de cobrar una coima a un conductor, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Los policías intervenidos fueron identificados por la institución como el alférez Gustavo Zamora y los suboficiales Melvin Jaimes y Walter Quispe, que serán procesados por el presunto delito de concusión.

Según la Fiscalía, estos agentes “habrían intervenido a un ciudadano a bordo de un vehículo para coaccionarlo a que les entregue dinero a cambio de no imponerle una supuesta infracción vehicular”.

“El agraviado fue obligado a retirar S/ 490 de su cuenta bancaria en el cajero, con amenazas de sembrarle objetos ilícitos y ponerle infracciones o multas por manejar en estado de ebriedad”, indicó el Ministerio Público.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Lima Norte lideró el allanamiento con fines de detención de tres policías investigados por presunto cobro de coima a un conductor, quien habría sido coaccionado por los agentes para que entregue dinero a cambio de no ser multado ni… pic.twitter.com/vki9N7I6jG — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 18, 2025

Diligencias en varios distritos de Lima

Según la institución, los tres agentes fueron detenidos en distintos operativos realizados en los distritos de Independencia, Cercado de Lima, Carabayllo y Comas.

La investigación contra estos agentes quedó a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, presidido por el fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez.

Las diligencias se realizaron en la sede de la División Policial Norte 2, donde se detuvo al alférez Zamora, “que labora en la Sección de Operaciones Especiales (SOES) Norte 2”, a quien se le incautó su celular y allanó su casillero.

En Comas, la fiscal adjunta provincial Anita Monteza y personal policial de la Dircocor “allanaron la vivienda del suboficial de segunda Walter Quispe, quien fue detenido y se le incautó su celular”, agregó el Ministerio Público.

En tanto, en Cercado de Lima, los fiscales adjuntos provinciales Aníbal Muñoz Olivares y Wendy Lozano Palomares dirigieron la diligencia de detención del suboficial de segunda Melvin Jaimes, en la sede policial de la Unidad de Servicios Especiales de Asalto, “donde se le incautó su celular y un alcoholímetro”, mientras que la fiscal Liliana Jacinto “allanó la vivienda del investigado en Carabayllo”.

