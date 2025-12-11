Últimas Noticias
La Molina: mujer de 70 años resulta gravemente herida tras ser atropellada por bus del Corredor Rojo

El conductor fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP Santa Felicia, donde se realizan las diligencias correspondientes.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima, identificada como Norma Benítez Vidal, fue auxiliada de inmediato y trasladada a una clínica local donde recibe atención médica.

Una adulta mayor de 70 años resultó gravemente herida luego de ser atropellada por un bus del Corredor Rojo de la ruta 209, en el cruce de la avenida La Molina y Javier Prado, en el distrito limeño de La Molina.

Cámaras de seguridad registraron el momento del accidente, en el que se observa a la mujer cruzando por el paso peatonal cuando es impactada por la unidad de transporte.

Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Molina, informó que la víctima, identificada como Norma Benítez Vidal, fue auxiliada de inmediato y trasladada a la Clínica Montefiori, donde recibe atención médica.

De acuerdo con las informaciones, una de sus piernas presenta lesiones de mayor gravedad y su estado de salud es reservado.

Mientras que el conductor, Inocencio Dueñas, fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP Santa Felicia, donde se realizan las diligencias correspondientes.

El bus del Corredor Rojo permanece también en dicha dependencia policial.

El gerente de Seguridad Ciudadana señaló que el accidente habría sido provocado, en parte, por la presencia de una combi informal que obstruyó la visión del conductor del bus.

“Al inicio de esta avenida Javier Prado con dirección al sur, ahí por La Molina, había una combi informal que se plantó, que se estacionó en toda la cebra, tapando y obstaculizando la vía. Es uno de los factores que ha podido ser la causa, pero eso ya está en proceso de investigación", mencionó.

La Molina Corredor Rojo

